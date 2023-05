„Fernsehgarten“: Chaos in ZDF-Liveshow! Peinliche Panne bringt Andrea Kiewel ins Schwitzen

Was war denn da bloß im ZDF-„Fernsehgarten“ los? Vergangenen Sonntag (14. Mai 2023) sorgten nicht nur die Gäste bei Andrea Kiewel für Unterhaltung. Auch die Moderatorin selbst stand nach einem Patzer plötzlich im Mittelpunkt und sorgte bei den Zuschauern für Lacher.

Stets gut gelaunt und schlagfertig: So kennen wir die „Fernsehgarten“-Moderatorin. Woche für Woche schaukelt Andrea Kiewel die Live-Show im Alleingang und gehört so zu den beliebtesten ZDF-Gesichtern. Doch auch nach jahrelanger Erfahrung kann es schonmal zu dem ein oder anderen Aussetzer kommen. So auch am Muttertag, wo ihr ausgerechnet das Motto des Tages zum Verhängnis wird.

„Fernsehgarten“ wird zum „FernsehDARTEN“

Am Muttertag steht beim ZDF-„Fernsehgarten“ alles unter dem Motto „Darten“. Klar, dass an diesem Vormittag auch der ein oder andere Pfeil geworfen wird. Zu Gast ist nämlich neben den ganzen Sängern und Sängerinnen auch der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens.

Gemeinsam mit RTL-Star Paul Janke lieferte er sich ein fulminantes Match mit seinem Kollegen Max Hopp und Comedian Simon Gosejohann. In mehreren Spielrunden ging es dann Schlag auf Schlag für die beiden Teams. Doch ausgerechnet in der entscheidenden Phase kommt es im „Fernsehgarten“ dann zum Punkte-Chaos.

ZDF-Regie pennt – Kiwi genervt

Die Männer spielen am Sonntag den typischen Darts-Modus „301“. Demnach ist das Ziel, so schnell wie möglich auf die Null zu kommen. Als es langsam ernst wird, verzählt sich die Regie anscheinend und zeigt irgendwann völlig falsche Punkte an. „Das kann nicht sein“, stellt Darts-Experte Elmar Paulke, der an dem Tag die Co-Moderation übernimmt, verwirrt fest.

„Da haben wir uns jetzt gerade verrechnet?“, fragt Andera Kiewel in Richtung Regie. Sichtlich genervt versucht die Moderatorin die Situation noch irgendwie zu retten und scherzt: „Ich bin diejenige, die das retten muss, und keiner hört auf mich.“ Letztendlich entschuldigt sich die Moderatorin für das Fiasko und die Punkte werden korrigiert: „Liebe Zuschauer, es ist am Ende eben doch ein Fernsehgarten. Verzeihen Sie uns das Zahlenkonglomerat, wir sind auch nur Menschen“

