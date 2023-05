ZDF: Bittere Gewissheit – Sender gibt Aus von beliebtem Serien-Star bekannt

Bittere Nachrichten für die Fans der ZDF-Serie „Lena Lorenz“. Denn sie müssen sich von einem beliebten Serienstar verabschieden. Das hat das ZDF jetzt bestätigt. Wer schon bald nicht mehr zu sehen sein wird? Das verraten wir dir hier. Aber Achtung, wenn du als Fan der Serie „Lena Lorenz“ weiterliest, könntest du gespoilert werden.

ZDF: Serien-Aus für IHN

Die Serie „Lena Lorenz“ nimmt die Zuschauer mit nach Himmelsruh. Dort hat Hebamme Lena Lorenz eine eigene Praxis eröffnet und kümmert sich liebevoll um ihre Patientinnen. Aber auch ihr Privatleben steht im Mittelpunkt der Serie. Und dieses war und ist nicht immer einfach.

+++ZDF-Star rastet aus – Schuld sind diese heftigen Entwicklungen+++

So verlor die Hebamme ihren Ehemann. Fans mussten in Staffel 7 Abschied nehmen. Doch dann trat ein neuer Mann in ihr Leben: Aaron Kolberg. Zwischen ihr und dem Tierarzt funkte es. Und in den aktuellen Folgen wird es immer ernster.

Aaron Kolberg (Matthias Ziesing) hofft auf eine gemeinsame Zukunft mit Lena Lorenz (Judith Hoersch). Foto: ZDF/Walter Wehner

ZDF: Rückkehr ausgeschlossen?

Allerdings soll das Liebesglück nicht ewig halten. Wie „T-Online“ berichtet, trennt sich Lena Lorenz (Judith Hoersch) von Aaron Kolberg (Matthias Ziesing). Und damit ist dann auch das Serien-Aus für Mattihas Ziesing besiegelt. „In der nächsten Staffel wird Matthias Ziesing nicht dabei sein“, erklärte der Sender auf Nachfrage von „T-Online“.

Mehr News:

Scheint ganz so, als gebe es in der aktuellen Staffel noch kein Happy End für Lena. Fans müssen also weiter mit der Hebamme mitfiebern. In der Hoffnung, dass sie irgendwann den Mann fürs Leben findet.