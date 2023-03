ZDF: Alle vier Staffeln der BBC-Serie „Killing Eve“ ab sofort gratis verfügbar!

Diese Meldung lässt Serien-Fans aufhorchen: Das ZDF hat augenscheinlich die Ausstrahlungsrechte an der preisgekrönten BBC-Produktion „Killing Eve“ erhalten. Ab Freitag, den 24. März, laufen alle vier Staffeln der Thriller-Serie im Fernsehen und sind auch kostenlos in der Mediathek des Senders abrufbar.

Wer „Killing Eve“ nicht verpassen möchte, dürfte vor allem auf die Online-Mediathek setzen, da die Sendetermine bei ZDFneo äußerst ungünstig gewählt sind. Nur wahre Binge-Watcher können bei diesem straffen Programm mithalten.

„Killing Eve“ im ZDF: Bisher war es für Deutsche nahezu unmöglich, das zu sehen

„Killing Eve“ hat bereits zahlreiche Preise abgeräumt – darunter drei British Academy Television Awards, ein Golden Globe Award sowie ein Screen Actors Guild Award. Während die Serie mit „Grey’s Anatomy“-Star Sandra Oh weltweit gefeiert wird, sind die Zuschauer in Deutschland vorerst im Nachteil gewesen. Bisher hat man die insgesamt 32 Folgen nur über einen Extra-Channel namens „Starzplay“ bei Amazon Prime streamen können. Das Zusatz-Abo kostet die Kunden des Streamingdienstes jedoch weitere 2 Euro bzw. nach sechs Monaten ganze 5 Euro pro Monat.

Ab dem 24. März haben Fans und Neugierige endlich die Chance, „Killing Eve“ ohne jegliche Kosten sehen zu können. Das ZDF zeigt alle vier Staffeln sowohl bei ZDFneo als auch in der Online-Mediathek, für die man kein Abo abschließen muss. Die Sendetermine im Free-TV sind allerdings ausschließlich für Nachteulen interessant:

Staffel 1, Folge 1 bis 8 – Freitag, 24. März 2023, ab 23.05 Uhr bei ZDFneo

Staffel 2, Folge 1 bis 8 – Freitag, 31. März 2023, ab 23.25 Uhr bei ZDFneo

Staffel 3, Folge 1 bis 8 – Freitag, 14. April 2023, ab 0.15 Uhr bei ZDFneo

Staffel 4, Folge 1 bis 8 – Freitag, 21. April 2023, ab 0.15 Uhr bei ZDFneo

Der Sender strahlt die Staffeln an einem Stück, also alle acht Folgen jeweils in einer Nacht aus. Am 24. März dauert die Ausstrahlung daher bis 4.45 Uhr morgens. Am 14. und 21. April läuft die Serie sogar bis voraussichtlich 6 Uhr morgens. In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen jeweils am darauffolgenden Samstag ab 10 Uhr zur Verfügung.

ZDF zeigt „Killing Eve“: Darum geht es in der Thriller-Serie

Doch wovon handelt „Killing Eve“ überhaupt? Die Serie, die von BBC America produziert wird, basiert auf den „Villanelle“-Romanen des Autors Luke Jennings. Die Handlung folgt Eve Polastri (gespielt von Sandra Oh), einer Ermittlerin des britischen Geheimdienstes, die den Auftrag hat, die psychopathische Mörderin Villanelle (gespielt von Jodie Comer) zu fangen. Im Laufe der Verfolgungsjagd entwickeln die beiden jedoch eine gegenseitige Besessenheit.

Die „Rolling Stone“-Autorin Jenna Scherer beschreibt „Killing Eve“ als „urkomisch, blutig, unklassifizierbar“ und eigenwillig. Es handle sich um „eine stilvolle Geschichte über Besessenheit und Psychopathie“. Und der „New York Times“-Redakteur Mike Hale behauptet, dass sich „Szenen und Charakterisierungen anders abspielen, als wir es gewohnt sind“ und der Comic-Stil unverwechselbar sei.