ARD schmeißt TV-Programm langfristig um – ist es eine Ansage an das ZDF?

Immer wieder kommt es vor, dass die ARD ihr Programm umstellt. Sei es wegen wichtigen Großereignissen oder einfach, um dem Publikum vielseitiger zu begegnen. So auch jetzt, wo der öffentlich-rechtliche Sender das Nachmittagsprogramm neu gestaltet.

Krimi und Comedy Fans haben Grund zur Freude! Die ARD wird eine Kult-Sendung wieder am Nachmittag zeigen. Dafür wählt der Sender einen umstrittenen Sendeplatz. Möchte man sich so gegen die Konkurrenz beim ZDF durchsetzen?

ARD setzt auf Krimi-Serie

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, holt die ARD eine Kult-Sendung ins Nachmittagsprogramm. Ab dem 30. September sehen die Zuschauer von montags bis freitags die erste Staffel von „Mord mit Aussicht“ im Programm. Ab 16.10 Uhr sind Marie Gabler und ihr Team dann wieder an spannenden Krimi-Fällen dran.

Und da sind sie nicht die Einzigen. Auch bei der Konkurrenz ist der Nachmittag von einer Krimi-Sendung besetzt. Seit Jahren zeigt das ZDF genau um diese Zeit neue Folgen von „Die Rosenheim-Cops“ – und das mit wahnsinnigen Quoten. Könnte es also langfristig zum Krimi-Duell zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern kommen?

ARD und ZDF im Duell?

Schon seit Längerem sucht die ARD nach einer festen Sendung für den Platz um 16 Uhr. Aktuell sehen die Zuschauer dort alte Folgen der Doku „Nachtstreife“. Danach setzt man auf eine neue Talkshow mit Frauenpower. Nun will man also schauen, ob man mit den Staffeln von „Mord mit Aussicht“ punkten kann. Von einer Offensive gegen das ZDF kann hier also keine Rede sein.

Ein Blick in die Mediathek zeigt, dass es sich bei „Mord mit Aussicht“ um keine Dauerlösung handeln kann. Die ARD verfügt nur über drei Staffeln mit der ursprünglichen Besetzung. Bleibt abzuwarten, wie gut das beim Publikum ankommen wird.