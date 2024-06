Andrea Kiewel in bester Laune: Nach dem ZDF-„Fernsehgarten“ dürfen es alle wissen

Der sonntägliche Schlagerkrieg hat seinen Sieger: Während im beschaulichen Rust Stefan Mross vor sich hin trällert, feiert Andrea Kiewel im Mainzer ZDF-„Fernsehgarten“ ein wahres Quotenfest.

Am 23. Juni 2024 lieferten sich die beiden Schwergewichte der Sonntagsunterhaltung ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das mit einem klaren Punktsieg für Kiwi endete.

ZDF-„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel und Mross geben sich TV-Schlacht

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Trotz der treuen Fangemeinde von „Immer wieder sonntags“ muss Mross einen leichten Dämpfer hinnehmen. Seine Show verliert an Boden und erreicht „nur“ 1,13 Millionen Schlagerherzen. Im Gegensatz dazu hat Kiwi mit ihrer Fußballparty 1,476 Millionen Zuschauer mobilisiert und einen Marktanteil von 16,0 Prozent erzielt. Auch in der Vorwoche (16. Juni) konnte Mross nicht mit Kiwis Schlager-Giganten mithalten.

Zum Saisonauftakt lockte die ARD-Show immerhin 1,22 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, während das ZDF-Musikspektakel 1,76 Millionen Fans erreichte und sich einen beeindruckenden Marktanteil von 19 Prozent sicherte! Was ist das Geheimnis von Kiewels Erfolg? Ist es die Mischung aus Musik, Sport und sonntäglicher Lebensfreude, die die Zuschauer in ihren Bann zieht?

Oder sind es die wechselnden Mottos, die wie Magneten für ein vielfältiges Publikum wirken? Der ZDF-„Fernsehgarten“ scheint jedenfalls den Nerv der Nation zu treffen. Ob Mross in den kommenden Shows das Ruder herumreißen und die Quotenkrone für sich beanspruchen kann? Es bleibt spannend!

