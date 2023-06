ZDF: Panne im „Heute Journal“ – Sprecher verzweifelt

Es sollte bloß ein kurzer Nachrichtenblock zwischen den zwei Halbzeiten des DFB-Pokalfinales werden. Ein gut achtminütiger Überblick über das, was abseits des Geschehens im Berliner Olympiastadion sonst noch so wichtig war an diesem Samstag (3. Juni 2023). So ging es im ZDF-„Heute Journal“ um das schreckliche Bahn-Unglück in Indien, bei dem hunderte Menschen ihr Leben verloren.

Es ging aber auch um die dritte Amtszeit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, die nach seinem Sieg in der Stichwahl nun beginnt und über die im ZDF-„Heute Journal“ ausführlich berichtet wurde.

ZDF-„Heute Journal“ mit Technik-Panne

Ein wichtiges Thema des Tages jedoch wurde in der ZDF-Nachrichtensendung ausgespart. Wenn auch nicht ganz freiwillig. So gab es am Samstag ja auch noch die, von der linken Szene aggressiv als „Tag X“ angekündigten – Demonstrationen in Leipzig.

Ein Tag voller Krawall, schweren Ausschreitungen und Auseinandersetzungen zwischen Polizei und gewaltbereiten Demonstranten. Im „Heute Journal“ war davon jedoch nichts zu sehen. Dabei hatte Sprecher Christian Sievers das Thema sogar schon angekündigt.

Schalte nach Leipzig geht schief

„Und dann wollten wir heute nach Leipzig gucken. Nicht nur neben der Frankfurter Eintracht beim Fußball, sondern auch auf die Stadt Leipzig, wo es aktuell zu Zusammenstößen kommt zwischen der Polizei und Demonstranten. Die linksautonome und linksradikale Szene hatte ja für heute in Leipzig den sogenannten Tag X ausgerufen und tausende Sympathisanten in der Stadt erwartet. Aus Solidarität mit einer, unter anderem wegen Gewalttaten verurteilten, Studentin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert mit der Schalte nach Leipzig. Das müsste uns die Regie jetzt mal bitte sagen. Wir haben leider keinen Kontakt aktuell zu unserem Reporter in Leipzig. Dann holen wir das nach in der nächsten Heute-Express hier und entschuldigen uns für dieses technische Problem. Und gucken jetzt aber doch noch aufs Wetter“, so Sievers ein wenig verzweifelt klingend.

Das funktionierte dann wiederum wieder ganz einwandfrei. Sehr sonnig soll es werden. Na, das tröstet doch über die technischen Schwierigkeiten hinweg.