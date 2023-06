ZDF: Bitteres Aus! Beliebte Talkshow wird abgesetzt

Von Filmen, über Dokus, bis hin zu Quiz-Sendungen: Das Programm des ZDF ist von Vielfalt geprägt. Auch zahlreiche Talkshows, wie beispielsweise „Markus Lanz“ oder „Maybrit Illner“, gehören zu den Aushängeschildern des Senders.

Solche Diskussionsrunden kommen bei den ZDF-Zuschauern sehr gut an. Doch nun müssen sich die Zuschauer schweren Herzens von einer Late-Night-Show verabschieden. Vor allem dem Moderator fällt das nicht leicht.

ZDF: Tommi Schmitt macht Schluss

Mit seiner Fernsehsendung „Studio Schmitt“ auf ZDFneo begeistert der Moderator Tommi Schmitt besonders die jüngere Zielgruppe. Seit 2021 steht 34-Jährige schon für das Format vor der Kamera. Doch nun beendet er das Projekt selbst, wie er in seinem Podcast „Gemischtes Hack“ verrät.

Dort sagt er: „Die Begründung ist, dass ich in mir gespürt habe, nochmal was anderes machen zu wollen, andere Sachen auszuprobieren. Ich bleibe dem Fernsehen und dem ZDF auch erhalten. Aber ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, was ich dann mache. Wie das so ist bei Geheimprojekten.“ Was hier noch nüchtern klingt, sieht bei seiner Abschlussrede vor seinem Team ganz anders aus.

Tränen bei Abschlussrede

Insgesamt fünf Staffeln mit 61 Folgen produzierte der ZDF-Star gemeinsam mit der Produktion. Etwas, worauf Tommi Schmitt sehr stolz ist, wie er selbst sagt. Verständlich, dass ihm der Abschied alles andere als leicht fällt. Als er sich vor versammelter Mannschaft für die Zusammenarbeit bedankt hat, kullerten sogar Tränen, wie der Moderator in dem Podcast erzählt: „Ich hab einfach geweint die ganze Zeit und konnte nicht reden. Das war echt krass, da hab ich nicht mit gerechnet.“

Auch das ZDF äußert sich zu dem Aus der Talkshow: „Wir bedanken uns bei Tommi Schmitt sowie dem gesamten Team für die inspirierende und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam feilen wir bereits an Ideen und stehen in engem Austausch zu neuen Projekten im Sender-Kosmos.“

Bleibt also abzuwarten, was Tommi Schmitt noch geplant hat. Wir sind uns sicher: Auch mit neuen Formaten wird er seine Fans bestimmt begeistern.

Alle Folgen von „Studio Schmitt“ können in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.