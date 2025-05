Billige Putin-Propaganda: Merz und sein „Kokainlöffel“

Immer wieder kommt es dazu, dass Russland zu Schmutzkampagnen greift. Doch die aktuelle greift besonders weit.

Kanzler Friedrich Merz hat sich am Wochenende zusammen mit den Regierungschefs Emmanuel Macron, Keir Starmer und Donald Tusk in der Ukraine getroffen, um über eine Waffenruhe und den weiteren Verlauf in der Ukraine zu sprechen. Dabei hat eine Szene für Aufmerksamkeit gesorgt. Als sich die Staats- und Regierungschefs im Zug befinden, räumt Emmanuel Macron plötzlich ein weißes Tuch vom Tisch, als Friedrich Merz und Journalisten den Raum betreten.

„Russia Today“ will einen Löffel bei Merz gesehen haben

Für den von Russland finanzierten Kanal „Russia Today“ Grund genug, eine Schmutzkampagne zu fahren. Das Portal schreibt: „Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Polens sind am Samstag mit dem Zug nach Kiew gereist. Während der Fahrt filmten Journalisten den Besprechungstisch, von dem Macron blitzschnell einen Gegenstand verschwinden ließ. Auch Friedrich Merz hatte es eilig, etwas, das wie ein Löffel aussieht, zu verbergen.“

+++ Auch interessant: Putin: Grausiger neuer Verdacht – Fluggäste weltweit in Gefahr? +++

Damit spielt das russische Medium darauf an, dass Macron und Merz womöglich Drogen mithilfe des Löffels gekocht haben könnten. Der ZDF-Korrespondent Andreas Kynast reagiert auf „X“ entrüstet: „Russlands aktuellste Kampagne ist eine der schäbigsten und verzweifeltsten. Merz, Macron und Starmer sollen „drogenabhängige Figuren“ sein. RT Deutsch natürlich wieder vorn dabei.“

Der Journalist Bedrettin Bölükbasi klärt auf

Der Journalist Bedrettin Bölükbasi klärt auf: „Die Behauptung, Bundeskanzler Merz, der britische Premierminister Starmer und der französische Präsident Macron hätten Kokain auf dem Tisch gehabt, als sie mit dem Zug in die Ukraine reisten, ist natürlich falsch. Das Ding auf dem Tisch ist kein kleines Tütchen Kokain, sondern eine Serviette.“

Und weiter: „Das, was Merz aufhob, war nicht wie behauptet ein „Kokainlöffel“, sondern ein Brieföffner oder etwas anderes. Außerdem ist es nicht so, als wären die Journalisten plötzlich in den Raum gekommen; es herrscht Aufregung, als Starmer und Merz zu Macron kommen und Macron die Serviette vom Tisch nimmt, während er für die Kameras posiert.“