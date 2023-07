ZDF-Star Hans Sigl deutlich: „Ich versteh’s gar nicht mehr“

Er ist das Gesicht der beliebten ZDF-Sendung „Der Bergdoktor“: Hans Sigl steht schon seit 2008 für das Format vor der Kamera. Über die Jahre kam so eine große Fan-Gemeinde zustanden. Allein auf Instagram folgen dem 54-Jährigen stolze 174.000 Nutzer.

Doch wie es nun mal ist, hat der Ruhm auch seine Schattenseiten. Das muss neulich auch ZDF-Star und Schauspieler Hans Sigl am eigenen Leib erfahren. In einer Videobotschaft wendet er sich daraufhin mit einem ernsten Appell an seine Fans auf Instagram.

ZDF-Star Hans Sigl wird deutlich

Das dürfte jedem Promi schon mal passiert sein: Man scrollt durch Instagram oder Facebook und findet plötzlich ein Fake-Profil von sich. Auf solchen Seiten nutzen die Betreiber prominente Namen, um von Fans Geld zu verlangen. Für Hans Sigl eine absolute Sauerei: „So Leute, mal kurz eine Mitteilung in eigener Sache. Und zwar haben mich immer mehr Zuschriften ereilt von Menschen, die auf Scammer und Betrüger hereinfallen.“

Im Video macht er deutlich, dass es sich dabei nicht um den Schauspieler handelt, der seine Fans kontaktiert: „Und nochmal für alle: Ich schreibe niemanden an, ich bitte niemanden um Geld. Also, ich verstehe es gar nicht, wie sowas zustanden kommen kann.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hans Sigl appelliert an seine Fans

Seine Verärgerung und sein Unverständnis für solche Fake-Accounts werden schnell deutlich. Am Ende seiner Videobotschaft bittet der „Bergdoktor“-Schauspieler um Mithilfe in dem Fall.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Bitte meldet das einfach. Ihr müsst mir dann auch nicht schreiben: Hier ist wahrscheinlich wieder eine Fake-Seite. Alle außer dieser Seite sind Fake-Seiten. Und die anderen Fan-Seiten, die sind gekennzeichnet, aber mit Inhalten und man kennt sie auch. Also Leute, bitte niemandem Geld oder sonst etwas geben. Blocken, melden. Vielen Dank dafür. Wiedersehen“, sagt der ZDF-Star.