Trauer um ZDF-Star: Hans Peter Korff (†82) ist tot

Die deutsche Fernsehlandschaft trauert! Hans Peter Korff, bekannt aus ZDF-Serienklassikern wie „Neues aus Uhlenbusch“ und „Diese Drombuschs“, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Nachricht verkündete Heikedine Körting vom Hörspiellabel Europa in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Auch seine Ehefrau Christiane Leuchtmann (65) bestätigte den Verlust auf Facebook. In der Nacht zu Sonntag (9. März) sei er „von der Bühne des Lebens abgetreten“, schrieb sie. Ein Verlust für die TV-Welt! Korff war der Mann mit Herz und Humor. Seine Fans liebten ihn als Postbote Heini und vor allem als Sigi in „Diese Drombuschs“. Diese Rolle machte ihn zur Legende. Gemeinsam mit Serienkollegin Witta Pohl (†73) bekam er die Goldene Kamera als „Beliebtestes Serienpaar“.

Doch auch in der Komödie war er zu Hause. In Loriots „Pappa ante portas“ brillierte er als Onkel Hellmuth. Seit den 1960er Jahren war der gebürtige Hamburger in über 160 Produktionen zu sehen. Und dabei blieb er nicht nur dem Bildschirm treu. Seine Liebe gehörte auch dem Theater. Mit seiner Frau Christiane reiste er für Lesungen durchs ganze Land.

2023 war er noch aktiv als Sprecher der Kultserie „Die drei ???“. Ein Schauspieler, dessen Stimme und Talent Generationen prägte. Seine Gattin Christiane Leuchtmann widmete ihm emotionale Worte: „Unzähligen Charakteren hast du, herausragender Menschendarsteller und -kenner, Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen.“

Auf der Bühne des Lebens ist der Vorhang gefallen, aber seine Rollen bleiben unvergessen.