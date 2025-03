ZDF nimmt Abschied – Zuschauer werden es sofort sehen

Das ZDF zieht noch in diesem Monat einen endgültigen Schlussstrich – und nimmt Abschied! Betroffen ist die Mediathek des Senders. Zahlreichen Zuschauern wird es wohl sofort auffallen.

Am 18. März ist es so weit: Dann zieht das ZDF einen Schlussstrich unter seiner aktuellen Mediathek. Laut dem Branchenfachportal gibt es einen Relaunch – und das nach über acht Jahren.

ZDF geht radikalen Schritt

Der geläufige Name „ZDF Mediathek“ wird bereits seit 2001 verwendet, rückt in der Zukunft aber in den Hintergrund. Irgendwann soll er dann ganz aus dem Sprachgebrauch verschwinden. „Es ist der Abschied von der TV-Mediathek“, sagt Tina Kutscher. Sie leitet zusammen mit Andreas Grün in der neuen ZDF-Direktion Audience den Bereich Digitale Produkte und Automatisierung.

Kutscher kündigte an: „Das ZDF wird mit diesem Relaunch in der App- und Web-Welt zur Streaming-Plattform.“ Weiterhin heißt es: „Mit dem Launch des neuen Streaming-Angebots am 18. März setzt das ZDF neue Maßstäbe für ein modernes, intuitives und eigenständiges Streaming-Portal und gibt mit seiner öffentlich-rechtlichen Automatisierungs- und Personalisierungsstrategie eine zeitgemäße Antwort auf die gestiegenen, individuellen Interessen der Nutzenden.“

Abschied von der TV-Mediathek

Laut Kutcher soll es sich bei dem Relaunch um den „zweiten großen Schritt seit 2016“ handeln – da kommt also was auf ZDF-Zuschauer zu! Damals fusionierte die klassische ZDF.de-Website mit der Mediathek. „Heute verabschieden wir uns quasi von den Resten der alten ZDF.de, etwa von den Sendebezügen“, betont die ZDF-Frau weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Der Abschied der „TV-Mediathek“ bedeutet auch der Abschied von Modulen wie Faktenboxen, Bildergalerien oder aufwendigen Texten. „Das Video steht absolut im Vordergrund“, so Kutscher. Und wie geht es weiter mit der bisherigen „Mediathek“? Der Begriff wird praktisch ausgeschlichen. Irgendwann ist dieses Streamingportal dann gleichbedeutend mit dem ZDF, so die Pläne des Senders – Mediathek und Sender als getrennte Angebote sollen der Vergangenheit angehören. Alle Zuschauer dürfen also gespannt sein, was da in den nächsten Monaten auf sie zukommt.