ZDF-Star Giovanni Zarrella – Mega-Überraschung für seine Fans! „Wollte was Besonderes machen“

Giovanni Zarrella hat seine Winterpause offiziell für beendet erklärt und seine Fans mit einer Mega-Neuigkeit überrascht. Der Sänger geht am 12. Februar wieder mit „Die Giovanni Zarrella Show“ beim ZDF auf Sendung.

Eine Woche vor der großen Show verrät der ZDF-Star seinen Fans am Sonntagnachmittag (6. Februar) auf Instagram, welche Gäste er diesmal ins Programm holt.

ZDF-Star Giovanni Zarrella macht seine Gästeliste öffentlich

Zugegebenermaßen, Giovanni Zarrella hat sich nicht lumpen lassen und einige hochkarätige Promis der deutschen Musikszene eingeladen.

Hier die bisherige Gästeliste des Sängers im Überblick:

Wincent Weiss

Howard Carpendale

Lea

Matthias Reim

Giovanni Zarrella steht Mitte Februar wieder für das ZDF auf der Bühne. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Eibner

Giovanni Zarrella kommt bei ZDF-Zuschauern gut an

Wer noch in der Show mit dabei sein wird, will Giovanni Zarrella am Montag (7. Februar) verraten. Die bisher genannten Stars sorgen bei seinen Fans allerdings jetzt schon für Begeisterung, wie die Kommentare zeigen.

„Mega“

„So cool“

„Ich freue mich sehr“

„Freue mich wie Bolle auf die Show“

Ein Kommentar geht dem Sänger besonders ans Herz. Ein Fan schreibt: „Noch nie so eine gute Gästelisteverkündung gesehen.“ In seiner Instagramstory reagiert Giovanni Zarrella darauf und sagt: „Danke, wollte was Besonderes machen“.

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht am 12. Februar 2022 wieder beim ZDF auf Sendung

Der Plan ist anscheinend aufgegangen. Zur Erklärung: Statt einfach nur ein Foto mit der Gästeliste zu posten, hatte Giovanni Zarrella Liedzeilen der bekanntesten Songs seiner Gäste neu eingesungen.

Anschließend stellte er sich vor die Kamera und nahm ein Video auf, bei dem ihm seine Frau Jana Ina assistierte. Während er bei dem Medley fröhlich mitträllert, reicht ihm das Model nacheinander Zettel, auf denen die Namen der jeweiligen Künstler stehen.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Show, in deren Planung Giovanni Zarrella wieder mal seiner Kreativität freien Lauf gelassen haben dürfte.

