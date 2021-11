Giovanni Zarrella: Kurz vor ZDF-Show – Sänger hinterlässt IHR geheime Nachricht! „In der eigenen Garderobe“

Der Samstagabend steht beim ZDF ganz im Zeichen des Schlagers. Mit Giovanni Zarrella hat der Sender einen Sänger und Moderator ins Boot der ZDF-Familie geholt, der vor allem auch bei einigen seiner Kollegen gut ankommt – und für ZDF-Gesicht Florian Silbereisen die aktuell wohl stärkste Konkurrenz sein dürfte.

Um seinen Gästen in der Primetime-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ schon vorab einen Wohlfühlmoment zu liefern, hat sich der einstige „Bro’Sis“-Star jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Kerstin Ott ist ganz aus dem Häuschen, als sie sieht, was ihr Kollege ihr in der Garderobe im Backstagebereich dagelassen hat.

Giovanni Zarrella: Vor ZDF-Show – Sänger hinterlässt IHR geheime Nachricht

Auf Instagram teilt die Sängerin die süße Nachricht des Moderators, findet dazu warme Worte für den gebürtigen Italiener. „So fühlt es sich an, wenn man bei Giovanni in der eigenen Garderobe ankommt.“ Dazu teilt sie ein Bild seiner persönlichen Nachricht: „Mein Kerstin-Schatz! Herzlich willkommen in München. Wie schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns auf deinen Auftritt und eine tolle Show.“ Obendrein hat Giovanni Zarrella noch eine persönliche Unterschrift abgegeben mit dem Zusatz „Hab dich so gern!“

Das ist Giovanni Zarrella:

Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen geboren

Bekannt wurde Giovanni Zarrella als Sänger der Band Bro'Sis

2006 trennte sich die Band

Anschließend begann Giovanni Zarrella eine Karriere als Moderator

Der Sänger ist mit dem Model Jana Ina Zarrella verheiratet

Giovanni Zarrella: Süße Antwort von Kerstin Ott!

Kein Wunder, dass Kerstin Ott hin und weg ist und antwortet: „Ich hab Dich auch lieb.“

Sie ist nicht die Einzige, die sich freut, etwas in der Garderobe vorzufinden.

Auch Stargast Michelle entdeckt bei den Proben etwas: „Angekommen zur Zarrella-Show und die Begrüßung kann nicht schöner sein. Wie nett ist das gemacht!“ Ein Foto des Sängers auf ihrem Garderobentisch, dazu ein kleiner Präsentkorb mit ihrem Namen drauf.

Gerade wegen dieser Kleinigkeiten, die sich Giovanni Zarrella für seine Schlagerkollegen einfallen lässt, kommt er bei allen gut an. Kerstin Ott schwärmte unlängst von ihm: „Giovanni Zarrella ist einer meiner liebsten Schlagerkollegen.“ Und Maite Kelly findet: „Giovanni ist ein Familienmensch wie ich. [..] Ich will einfach, dass er die Show macht, die er verdient hat.“

Giovanni Zarrella präsentiert am Samstag die nächste Ausgabe seiner 'Giovanni Zarrella Show'. Foto: ZDF und Tobias Schult / Brand New Media

Am Samstagabend startet die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ um 20.15 Uhr im ZDF live aus München.

Die Gäste sind diesmal:

Michelle

Ben Zucker

Maite Kelly

Ute Freudenberg

Semino Rossi

Angelo Kelly & Family

Kerstin Ott

Marie Reim

Sarah Zucker

Santiano

Peter Maffay

Max Giesinger

Michael Patrick Kelly

Revolverheld

