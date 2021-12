ZDF: Giovanni Zarrella macht pikantes Versprechen in Liveshow – „Bisschen flirten können wir“

Hui, da knisterte es aber bei der ZDF-Spendengala! Am Mittwochabend präsentierte Carmen Nebel live aus München „Die schönsten Weihnachts-Hits“ und rief ihre Zuschauer dazu auf, etwas Geld an die Organisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“ zu spenden.

Diejenigen, die per Telefon eine Spende einreichten, durften sich über persönliche Gespräche mit Stars wie Bülent Ceylan, Andreas Gabalier oder Giovanni Zarrella freuen. Und dabei soll es teilweise ziemlich flirty geworden sein.

ZDF: Mitten in Spendengala – Giovanni Zarrella macht Fans unschlagbares Angebot

Bevor sich ZDF-Moderator Giovanni Zarrella allerdings an den Telefonhörer setzte, performte er noch seine italienische Version des Weihnachts-Hits „Let It Snow“. Allein beim Anblick des 43-Jährigen im stilvollen weißen Anzug und rostbraunen Rollkragenpullover schmolzen die Fans sicherlich dahin.

Giovanni Zarrella macht seinen Fans ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Foto: Screenshot ZDF

Doch für sie war an diesem Abend noch viel mehr drin, wie Giovanni nach seinem Auftritt im Gespräch mit Gastgeberin Carmen Nebel andeutete.

Das ist Giovanni Zarrella:

Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen geboren

Bekannt wurde er neben Ross Antony als Sänger der Band „Bro'Sis“

Nachdem sich die Band 2006 auflöste, begann Giovanni eine Karriere als Moderator

Seit dem 30. August 2005 ist er mit dem Model Jana Ina verheiratet – das Paar hat zwei Kinder

Am 9. April 2021 erschien sein fünftes Solo-Album „Ciao!“

ZDF: Carmen Nebel macht Zuschauerinnen Ansage – „Der ist so was von vergeben“

Bevor es losging, ermahnte Carmen Nebel jedoch vor allem ihre weiblichen Zuschauer noch einmal: „Meine Damen, wenn sie bei ihm landen, bitte nur Spenden, keine Heiratsanträge! Der Mann ist so was von vergeben.“ Giovanni, der sich sichtlich geschmeichelt fühlte, entgegnete mit einem Grinsen im Gesicht: „Ein bisschen flirten können wir.“

Giovanni Zarrella unterstützt Carmen Nebel bei ihrer ZDF-Spendengala am Telefon. Foto: Screenshot ZDF

Na, wenn das mal nicht seine Ehefrau Jana Ina gehört hat. Der Sänger italienischer Abstammung ist nämlich seit 16 Jahren mit dem brasilianischen Model verheiratet. Gemeinsam haben die beiden eine achtjährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn.

Generell schien Giovanni Zarrella an diesem Abend aber ziemlich in Flirtlaune zu sein. Nachdem Carmen Nebel betonte, dass dies ihr „erstes Date“ sei, spielte der Musiker mit und scherzte: „Da draußen ist schon so viel gesagt und geschrieben worden über uns.“

