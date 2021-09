ZDF-Star Dunja Hayali: Jetzt darf sie es verraten – „Ich mach's kurz“

Fast zwei Jahre machte das Coronavirus einen geregelten Studienbetrieb nahezu unmöglich. Keine Veranstaltungen in den Universitäten, kein Mittagessen mit den Kommilitonen in der Mensa. Doch nun, da endlich wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen, bevölkern auch Studenten wieder die Campus dieses Landes. Doch nicht nur die. Auch ZDF-Star Dunja Hayali ist plötzlich wieder im Hörsaal zu finden.

Warum Dunja Hayali, fragst du dich? Schließlich hat die ZDF-Moderatorin bereits 1999 ihr Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit dem Schwerpunkt „Medien und Kommunikation“ abgeschlossen.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali: Gastprofessur an der Uni

Hayali kam als Gastprofessorin zurück an die Uni, wie sie nun bei Instagram öffentlich machte. Und das sogar mit - nicht ganz offizieller - Auszeichnung.

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayali ist eine deutsche Journalistin und TV-Moderatorin

Seit August 2018 gehört Hayali zum Moderatorenteam des ZDF-Sportstudio

Auf Instagram folgen Dunja Hayali rund 182.000 Menschen

2008 outete sich Dunja Hayali als lesbisch

So veröffentlichte die 47-Jährige gleich zwei Bilder bei Instagram. Das eine zeigt die Moderatorin inmitten ihrer Studierenden in einem Bonner Hörsaal. Das andere eine Urkunde für die „Beste Professur des Semesters“.

ZDF-Star Dunja Hayali: „Danke fürs Feedback, Geschenke, Interesse und Wertschätzung“

Dazu schreibt Dunja Hayali: „Ich machs kurz: Mega! Danke an die topengagierte Truppe! Danke fürs Feedback, Geschenke, Interesse und Wertschätzung. Das Blockseminar in den Semesterferien ist zu Ende. Nach anderthalb Jahren gab es also endlich mal wieder eine Präsenzveranstaltung und dann ausgerechnet mit mir.“ Na, so eine Professorin wünscht man sich doch als Student.

Zuletzt wurde Dunja Hayali sehr deutlich: „Desaster.“ Was war passiert?