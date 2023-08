ZDF-Moderatorin Dunja Hayali überrascht mit irrer Moderation! „Moma“-Fans flippen aus – „Hätte ich gerne jeden Tag“

Das ist mal eine Moderation der etwas anderen Art. Vor allem im ZDF. Dort ist man es gewohnt, seine Mitarbeiter vor der Kamera entsprechend schick anzuziehen und das am besten vor passender Kulisse.

Im Fall von ZDF-Star Dunja Hayali sieht es am Freitag (18. August) dagegen ganz anders aus. Sie wirft quasi alles über Bord, was die Moderations-Regeln betrifft und sitzt zusammen mit ihrem Kollegen Mitri Sirin auf einer Klippe am Strand. Dort wendet sie sich an ihre Fans.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali: Ungewohnte Moderation!

Nein, dies ist keine Ausgabe des ZDF-Morgenmagazins „Moma“, bei dem Dunja Hayali eigentlich eine feste Größe ist. Vielmehr ist es eine kleine „Reise“ in ihren Urlaubsalltag, den die 49-Jährige offenbar mit ihrem guten Freund und ZDF-Kollegen Mitri Sirin verbringt. Und die beiden scheinen ihre Arbeit im ZDF-Studio schon zu vermissen, veröffentlichen sie doch einen kurzen Videoclip von sich in legeren Urlaubsklamotten, braun gebrannt und gut gelaunt.

Plötzlich legt Dunja mit ihrer Moderation los: „Schönen guten Morgen von uns beiden, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen gut geht. Heute ist… keine Ahnung. Und wie viel Uhr wissen wir irgendwie auch nicht. Aber Themen haben wir. Und zwar…“

„Heute ist der internationale Tag der Hängematte, das habe ich rausgekriegt“, erklärt Mitri Sirin stolz. Und darf sich auch gleich ein fettes Lob von Dunja anhören. „Tiptop, du bist ein so guter Journalist in deiner Recherche 1A. Weitere Themen sind: Wo geht’s jetzt zum Meer und was gibt es zu Essen?“ Ah ja, das klingt doch nach einem netten Tag am Meer – fernab vom ZDF-Studio, wo sich die zwei sonst die meiste Zeit während ihrer Moderation aufhalten.

Zum Schluss gibt es noch einen Kameraschwenk in Richtung Horizont. Dunja: „Und jetzt machen wir die Übergabe einfach zum Universum.“ Ihre Fans feiern sie für diesen lustigen Clip. So schreibt jemand zum Beispiel: „Das nenne ich mal eine super Moma-Kulisse. Hätte ich gerne jeden Tag. Ihr seid klasse. Habt eine tolle Zeit.“ Ein anderer: „Wie sympathisch kann man bitte sein?“

Die ZDF-„Moma“-Moderatorin ist jetzt schon seit einigen Wochen im Urlaub und genießt die Sonne in Portugal, wie man auf Instagram unschwer erkennen kann.