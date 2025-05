„Der Bergdoktor“ im ZDF: Zuschauer müssen stark sein

Das ZDF hat sich durch seine Formate über die Jahrzehnte hinweg einen festen Platz im deutschen Fernsehen erobert. So ziehen unter anderem die Kult-Trödelshow „Bares für Rares“, die unterhaltsame Satire der „heute-show“ oder die packenden Kriminalfälle bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ seit Jahren zahlreiche Menschen an.

Auch im Bereich Serien und Soaps hat der Sender einiges zu bieten. Besonders „Der Bergdoktor“ ist seit 17 Jahren eine feste Größe und begeistert immer wieder mit einer Mischung aus Spannung, Drama und Herzkino.

Doch bald erwartet die treuen Fans des Kult-Formats wieder eine Phase, die ihre Nerven auf die Probe stellen wird…

ZDF schmeißt das Programm um

Obwohl die warmen Temperaturen und die Sonnenstrahlen doch eigentlich ein Garant für gute Laune sind, werden die eingefleischten „Der Bergdoktor“-Anhänger eine schwierige Zeit durchleben.

So verabschiedet sich ihr Lieblingsformat für mehrere Wochen in die Sommerpause. Doch wie wird das ZDF die leeren Sendeplätze füllen?

In diesem Sommer soll vieles im Zeichen der Comedy stehen. Der offizielle Startschuss ist der 19. Juni 2025. Dabei können die ZDF-Zuschauer bis in den Herbst hinein unterschiedliche Unterhaltungsformate bestaunen.

DAS müssen die TV-Zuschauer wissen

Die Auswahl an Comedyfilmen wird sowohl im linearen Programm als auch in der Mediathek angeboten. Die Zuschauer können dabei deutsche und internationale Produktionen verfolgen. Ein Highlight wird die Free-TV-Premiere des US-Films „No Hard Feelings“ am 26. Juni 2025 sein, in dem Jennifer Lawrence die Hauptrolle übernimmt.

Schließlich bleibt den „Der Bergdoktor“-Fans nichts anderes übrig, als sich durch ihr Sommerloch zu schlagen, bis es weitergeht. In der Zwischenzeit können sie sich alte Episode anschauen oder mit Comedyfilmen ablenken.