„Bergdoktor“-Star spricht Klartext – „Nicht verrückt machen“

Auf keinen „Bergdoktor“-Star trifft diese Aussage so zu wie auf Ronja Forcher (28): Sie ist mit ihrer Rolle in der ZDF-Kultserie als Lilli Gruber regelrecht groß geworden.

Während sie sich als Schauspielerin Stück für Stück weiterentwickelte, ist auch sie selbst von einem kleinen Mädchen zu einer gestandenen Frau herangewachsen.

Im Rahmen einer Lesung ihrer Autobiografie „Für immer an meiner Seite“ in Berlin teilte sie mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“ eine wichtige Botschaft, die vielen jungen Menschen Kraft spenden kann. Was braucht es, um den eigenen Weg selbstbewusst weiterzugehen?

„Bergdoktor“-Star: Ihre Worte trafen den Puls der Zeit

Den treuen und eingefleischten „Bergdoktor“-Fans wird eine Eigenschaft von Lilli Gruber bestimmt nicht entgangen sein: Ab und zu zeigt sie Unsicherheit, ist sich nicht ganz sicher, was sie beruflich machen will.

Eine Situation, die für viele junge Menschen nach dem Abitur zur bitteren Realität wird. Der Druck von den Eltern ist dabei oft spürbar: „Raff dich doch endlich mal auf“ oder „Bewirb dich doch endlich“ lauten die gut gemeinten Appelle.

Sie setzen vielen jungen Menschen extrem zu und führen nicht selten zu Impulsreaktionen, die sich später als falsch herausstellen. Ronja Forcher vertrat dazu eine klare Meinung. Sie sagte eindrücklich: „Ich finde es wichtig, sich vor allem als junger Mensch keinen Druck zu machen, möglichst schnell das zu finden, was man für immer machen will. Das Wichtigste ist, dass man einfach geduldig mit sich bleibt und sich nicht verrückt machen lässt.“

Ronja Forcher sparte nicht an Details

Eine Botschaft, die wohl genau den Nerv der Zeit traf und viele junge Menschen aufhorchen lässt. Auch wenn einem Hindernisse in den Weg gestellt werden oder man glaubt, dass es keinen Ausweg mehr aus einer schwierigen Situation gibt, sollte man nicht aufgeben. Vielmehr sei es nach ihrer Aussage entscheidend, an seinen Träumen festzuhalten.

Diese emotionalen Worte von „Bergdoktor“-Darstellerin Ronja Forcher werden vielen jungen Menschen sicherlich Mut machen und ihnen vielleicht sogar helfen, den richtigen Weg zu finden. Doch das war nicht alles, was Ronja „BERLIN LIVE“ preisgab. Sie verriet auch interessante Details über die Unterschiede zwischen ihrer Rolle Lilli Gruber und der echten Ronja. Hier kannst du alles nachlesen.