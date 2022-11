ZDF: Joachim Llambi auf Flirtkurs mit Moderator Johannes B. Kerner – „Finde ich geil!“

In der neuen Ausgabe der ZDF-Quizshow „Da kommst du nie drauf“ müssen die beiden Promi-Teams mal wieder kuriose Fragen aus allen möglichen Themenbereichen beantworten. Am Mittwochabend (2. November) zu Gast in der ZDF-Show „Da kommst du nie drauf“ sind unter anderem die „Let’s Dance“-Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi zu Gast. Gemeinsam mit dem Drittplatzierten der diesjährigen Staffel Matthias Mester bilden sie das erste Trio.

Ihnen gegenüber stehen Comedian Bülent Ceylan, Patricia Kelly und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Die Stimmung ist die gesamte Sendung über prächtig. Bis es zur letzten Spielrunde kommt.

ZDF-Show „Da kommst du nie drauf“: Llambi macht Moderator pikantes Angebot

Der knallharte „Let’s Dance“-Juror zeigt sich in der ZDF-Quizshow nicht nur von seiner lustigen, sondern auch von seiner verführerischen Seite. Als es in der letzten Spielrunde zur Frage und den Antwortmöglichkeiten kommt, geht er bei Moderator Johannes B. Kerner in die Vollen. Die Frage lautet: „Der japanische Tempel ‚Ise-jingū‘ ist einer der wichtigsten Heiligtümer Japans und wird alle 20 Jahre…“

Bei den Antwortmöglichkeiten müssen alle Teammitglieder schmunzeln. Antwort C hat es Joachim Llambi angetan: „… für Schneeaffen geöffnet, damit sich die heiligen Tiere dort paaren. Das finde ich geil!“ Mit dieser Aussage sorgt er nicht nur für Lacher im Publikum, sondern auch beim Moderator. Der wird prompt zur Zielscheibe des ehemaligen Profitänzers.

Von links: Joachim Llambi, Mathias Mester, Motsi Mabuse, Patricia Kelly, Katrin Müller-Hohenstein, Johannes B. Kerner, Bülent Ceylan Foto: ZDF/Sascha Baumann

ZDF-Show „Da kommst du nie drauf“: Moderator weicht schnell aus

Prompt richtet sich das Wort von Joachim Llambi an den Moderator: „Johannes! Finde ich geil. Wir zwei so… also wir paaren uns dann nicht, aber wenn wir Schneeaffen wären. Aber dann nur alle zwanzig Jahre“. Dass ihm diese Flirtattacke von Joachim Llambi unangenehm ist, wird schnell klar. Denn Kerners Antwort auf diesen Vorschlag spricht Bände: „Ja, also das finde ich jetzt keine gute Frequenz. Aber ich mag es mir gar nicht weiter vorstellen“.

Welches der beiden Teams letztendlich das Geld für den guten Zweck gewinnt, siehst du Mittwochabend (2. November) um 20.15 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.