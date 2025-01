ZDF-Silvestershow: Kerners Schreckmoment mit Sarah Engels – er springt zur Seite

Netter Plausch mitten im Auftritt von Sarah Engels – doch dann der Schreck! In der ZDF-Silvestershow „Willkommen 2025“ quatscht das Moderatoren-Duo Andrea Kiewel (59) und Johannes B. Kerner (60) mit der 32-Jährigen. Doch plötzlich beißt sich Kerner auf die Zunge und zuckt total zusammen.

Es ist eine echte Schrecksekunde für den TV-Profi! Hat er sich verplappert, – und das ausgerechnet live vor einem Millionenpublikum im Zweiten Deutschen Fernsehen?

Erst umschmeicheln sich „Kiwi“, Sarah Engels und Kerner

Zunächst werden Nettigkeiten untereinander ausgetauscht. Jedes Jahr schaue Engels ganz traditionell die ZDF-Silvestershow und schon immer sei es ihr Traum gewesen, mal auf dieser Bühne vor dem Brandenburger Tor in der Hauptstadt zu stehen. Es sei „unfassbar“, dass das in diesem Jahr klappt. „Ganz toll hast du das gemacht, mit richtig Power!“, schmeichelt Kiewel zurück.

Dann geht es um Engels Pläne für das neue Jahr 2025. „Ganz viele“ habe sie, gesteht die Sängerin. Zum einen mit ihrer Stiftung, zum anderen sei sie an ihrem nächsten Album dran. „Das wird nächstes Jahr fertig, versprochen!“ Ansonsten gebe es „ja immer so viele Dinge über die man noch nicht sprechen darf“.

Dicker Patzer in ZDF-Silvestershow?

„Und ‚Holiday on Ice‘ habe ich irgendwo….“, fängt Kerner an und bricht den Satz schnell wieder ab! Er schaut Lombardi entsetzt an und macht einen Schritt zurück, wohl in Sorge, dass er jetzt richtig Ärger bekommt mit Sarah Engels.

Doch Entwarnung! Engels macht klar: „Stimmt! Das darf ich aber schon sagen.“ Glück gehabt, Kerner! Seine Co-Moderatorin Kiwi lacht und die ZDF-Silvestershow kann munter weitergehen.