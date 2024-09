Johannes B. Kerner: Nach ZDF-Auftritt erreicht ihn die Nachricht

Wenn „Die große ‚Terra X‘-Show“ die Koffer packt, dann geht’s ab zu den faszinierendsten Orten der Welt! Doch während Johannes B. Kerner (59) und sein Team die ZDF-Zuschauer in ferne Welten entführen, bleiben die Quoten eher auf dem Boden der Tatsachen.

Von den eisigen Landschaften Islands bis hin zur pulsierenden Metropole New York – die Show bietet alles, was das Fernweh-Herz begehrt. Zwei prominente Rateteams, darunter Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer, treten gegeneinander an, um für den guten Zweck zu gewinnen. Unterstützt wird Kerner von den „Terra X“-Expertinnen Mai Thi Nguyen-Kim und Hannah Emde.

Nach „Die große ‚Terra X‘-Show“ herrscht beim ZDF Klarheit

Trotz der spannenden Reiseziele und hochkarätigen Gäste, erreichte die Sendung am Mittwochabend (18. September) laut „Quotenmeter“ nur 2,61 Millionen Zuschauer. Mit 11,5 Prozent Marktanteil blieb „Terra X“ hinter den Erwartungen zurück, besonders im Vergleich zum Krimi-Hit „Wäldern: Das verschwundene Mädchen“ im Ersten, der deutlich mehr Zuschauer anlockte.

+++ ZDF mit spürbaren Einschränkungen am Morgen – Moma-Fans betroffen +++

Im direkten Vergleich lief es für „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL ebenfalls durchwachsen, mit 0,57 Millionen Werberelevanten und einem Marktanteil von 12,4 Prozent. Pufpaff bei ProSieben erreichte die gleichen Zahlen, während die neue Raab-Show auf RTL+ vermutlich einige Zuschauer abgriff. Den dritten Rang hinter RTL und ProSieben konnte Sat.1 mit 9,0 Prozent (0,39 Millionen) mit „Das große Backen“ besteigen.

Auch wenn die Einschaltquoten nicht für Jubelstürme sorgen, bleibt die Show ein Highlight für Wissbegierige und Abenteuerlustige. Die vorletzte Ausgabe lässt hoffen, dass die finale Show noch einmal alles gibt, um die Zuschauer zu fesseln.

Die nächste Ausgabe von „Die große ‚Terra X‘-Show“ läuft am Mittwochabend (16. Oktober) ab 20.15 Uhr auf ZDF.