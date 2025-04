„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi macht Ernst – „Hätte es nicht gedacht“

Der Freitagabend gehört seit geraumer Zeit bei zahlreichen Tanz-Fans wieder dick im Kalender angestrichen. Seit Jahren zählt „Let’s Dance“ fest zum Programm von RTL und bringt nicht nur Promis, sondern auch Jury und Moderation regelmäßig ins Schwitzen. Einer, der dabei jedoch selten um Worte verlegen ist: Joachim Llambi.

Als strengster Juror der Sendung ist er bekannt für seine oft knappen Wertungen. Die berühmte 10 aus seinem Mund? Fast schon eine Seltenheit. Umso spannender, dass ausgerechnet er nun selbst auf dem Parkett antritt – und sein Tanzpartner lässt staunen!

„Let’s Dance“: Llambi macht Ernst

Was ein Duo! Am Freitagabend (11. April) wird niemand Geringeres als „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi über das Parkett fegen. Und das mit einem ganz besonderen Tanzpartner: Daniel Hartwich. Ja, richtig gehört, der RTL-Moderator und der strenge Chef-Juror! Doch wie kommt’s? Schuld daran ist eine Wette aus einer früheren Live-Show – und die wird nun beglichen.

„Wettschulden sind Ehrenschulden – und deshalb tun sie’s wirklich: Herr Llambi und Daniel Hartwich tanzen am Freitag in Show 7“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der Show. Llambi spuckt schon vorab große Töne!

„Let’s Dance“ – „Hätte es nicht gedacht“

Llambi verspricht: „Daniel Hartwich und meine Wenigkeit werden am Freitagabend in der Show mal so richtig einen abrocken, freut euch darauf.“ Und in der Tat sind die Fans bereits Feuer und Flamme.

+++„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen+++

In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Wie geil“ oder „Ich freue mich drauf und kann jetzt schon nicht aufhören zu lachen.“ Und das, obwohl Llambi anfangs noch skeptisch war: „Er traut sich, ich hätte es nicht gedacht.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Promi-News:

Schon vergangene Live-Show legte Moderatorin Victoria Swarovski mit Jurorin Motsi Mabuse vor. Die Tanz-Nummer der beiden ist wahrlich in die Geschichte der RTL-Show eingegangen. Denn das, was die Zuschauer zu sehen bekamen, konnte es mit den Kandidaten und Profitänzern durchaus aufnehmen. Ob Llambi und Hartwich da mithalten können, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Für einen unterhaltsamen Moment wird das ungleiche Duo in Show 7 auf jeden Fall sorgen.