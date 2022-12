ZDF: Carmen Nebel präsentiert „Die schönsten Weihnachts-Hits“ – mit diesem Gast rechnet keiner

Seit 2021 steht fest, „Willkommen bei Carmen Nebel“ ist Geschichte. Carmen Nebel als Person allerdings noch längst nicht, denn die Zusammenarbeit mit dem ZDF geht weiter. Und zwar in Form von zwei Weihnachtsshows pro Jahr.

Eine davon präsentiert das ZDF am Donnerstagabend (8. Dezember) live aus München. Denn auch 2022 moderiert Carmen Nebel wieder „Die schönsten Weihnachts-Hits“ und hofft, damit jede Menge Geld für den guten Zweck zu sammeln. Zur Unterstützung hat die Moderatorin einige berühmte Gäste eingeladen. Neben diversen bekannten Schlager-Show-Stars wirkt hier einer aber schon fast ein bisschen fehl am Platz.

ZDF-Show mit Carmen Nebel

Wie schon in der Vergangenheit geht es auch 2022 darum, Spenden für die Hilfsorganisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt“ zu sammeln. Um die Zuschauer zum Anrufen zu animieren, hat das ZDF eine bunte Sendung mit diversen musikalischen Auftritten geplant.

Geladen sind unter anderem Andreas Gabalier, Roland Kaiser, David Garrett, Ross Antony und Ella Endlich. Auch mit dabei ist Frank Buschmann. Kürzlich noch bei der Prosieben „TV total Wok-WM“ zu hören, mischt der Kommentator jetzt anscheinend auch beim ZDF mit.

ZDF-Show lädt Frank Buschmann als Gast

Dass Frank Buschmann vielseitig einsetzbar ist, zeigte der TV-Star bereits in der Vergangenheit. Damals noch als Spiel-Kommentator bei „Schlag den Raab“ und anschließend bei „Schlag den Star“, wechselte Buschmann das Themengebiet in Richtung Sport und kommentierte unter anderem den Super Bowl. Bei RTL ist er als Moderator bei „Ninja Warrior“ im Einsatz.

Zur Spendenshow bei Carmen Nebel ist er jetzt also auch beim ZDF zu sehen. Und in bester Gesellschaft. Denn auch Schauspieler Hannes Jaenicke, Unternehmer Dr. Georg Kofler oder auch Moderatorin Janin Ullmann würde man zunächst vermutlich nicht im klassischen Sinne Carmen Nebels Show-Gästen zu ordnen. Bleibt abzuwarten, welche Aufgabe sie in der Show übernehmen.

„Die schönsten Weihnachts-Hits“ zeigt das ZDF um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.