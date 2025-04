Yvonne Catterfeld zutiefst enttäuscht – „Leider so gering“

Seit Jahren ist Yvonne Catterfeld (45) als Vocal-Coach bei der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“ zu sehen und regelmäßig im deutschen Fernsehen präsent. Ob als Songwriterin, Sängerin, Entertainerin oder Schauspielerin – als wahre Allrounderin ist sie vielen bestens bekannt.

Auch auf Instagram hat Yvonne Catterfeld eine große Anhängerschaft von über 300.000 Followern. Doch die aktuelle, traurige Nachricht, die sie nun mit ihren Fans auf Instagram teilte, passt so gar nicht in dieses Bild…

Yvonne Catterfeld erlebt bitteren Rückschlag

Am 23. Mai in Leipzig und am 25. Mai in Dresden wollte Yvonne Catterfeld im Rahmen ihrer „Move“-Tour auf der Bühne altbekannte Songs, aber auch aktuelle Hits präsentieren.

Nun kam jedoch alles anders. Völlig enttäuscht verkündete sie ihren Followern auf Instagram, dass sie die beiden Konzerte absagen müsse. Im weiteren Verlauf ging sie auf die Gründe ein. „Die Nachfrage war bisher leider so gering, dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich bei dieser Tour draufzahlen muss“, so Yvonne Catterfeld.

Die Sängerin hob hervor, dass die Entscheidung für sie besonders schwer war, da eine Tour immer eine große Anzahl an Menschen – sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen – involviere und mit festen Ausgaben verbunden sei.

Nicht alle Konzerte müssen abgesagt werden…

Besonders die steigenden Kosten in letzter Zeit machten es noch herausfordernder, angemessene Ticketpreise anzubieten und gleichzeitig alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Ihre Fans werden selbstverständlich eine Rückerstattung für gekaufte Tickets erhalten.

Ein Lichtblick für Yvonne Catterfelds Fans: Es müssen nicht alle Konzerte abgesagt werden. So können die Events in den Metropolen Köln (14. Mai), Frankfurt am Main (15. Mai), München (16. Mai), Hamburg (21. Mai) und Berlin (22. Mai) wie geplant stattfinden. Für diese Events habe eine sehr hohe Nachfrage bestanden.