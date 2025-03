Yvonne Catterfeld macht ehrliches Geständnis – „Das erste Jahr war herausfordernd“

Hochzeit, Haus, Kind – für viele sind das die drei großen Meilensteine für ein glückliches Leben. Dass das alles aber noch lange keine Garantie für ewiges Glück ist, musste „The Voice of Germany„-Coach Yvonne Catterfeld am eigenen Leib erfahren. Seit 2007 war sie mit Schauspieler Oliver Wnuk liiert, 2014 krönte Sohn Charlie ihr Liebesglück. Alles schien perfekt, doch 2021 folgte dann die Schock-Nachricht: Trennung nach 14 gemeinsamen Jahren!

Plötzlich musste sie sich ein völlig neues Leben aufbauen. In einem Interview mit der Gala spricht Yvonne Catterfeld nun über diese schwere Zeit und berichtet von ihrem aktuellen Leben. Mittlerweile wohnt sie nämlich mit ihrem neuen Partner und ihrem Sohn in Bayern – mitten in der Natur. Dass ihr Leben einmal so aussehen würde, hat sie lange nicht geglaubt!

Yvonne Catterfeld: Ein völlig neues Leben

Privat hat sich das Leben von Yvonne Catterfeld in den letzten Jahren sehr entschleunigt. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner und ihrem Sohn lebt sie in einem Vorort von München. Die Natur, als großer Kontrast zur Bühne, schenkt ihr Kraft.

Doch wie kommt es zu diesem außergewöhnlichen Ortswechsel von der Berliner Großstadt in die idyllischen Berge? „Nach 24 Jahren in Berlin wurde aus der Liebe zur Stadt eine Hassliebe. Mein Sohn mochte Bayern, mein Partner sowieso, und als wir mit dem Camper zwei Jahre zuvor durchfuhren, dachten wir sofort: Das ist super hier. Dennoch war ein Umzug durch das ganze Land zuerst eine beängstigende Idee. Aber ich hab es geschafft, mich meinen Ängsten zu stellen. Und das war es wirklich wert“, erklärt die Sängerin.

Yvonne Catterfeld hat ihr Glück gefunden

Aber: „Das erste Jahr war herausfordernd, besonders wegen Renovierungen. Aber inzwischen haben wir uns super eingelebt. Ich liebe es dort“, betont Yvonne Catterfeld. Auch auf die Frage, was dort besser als in Berlin ist, hat sie prompt eine Antwort parat: „Alles. Die Natur, unendliche Sport- und Freizeitmöglichkeiten, kurze Wege in die Berge Für kurze Zeit liebe ich die Großstadt, aber ich freue mich immer, zurückzufahren. Dann bin ich gern zu Hause, schätze meine Ruhe und mein eigenes Tempo.“

Diesbezüglich ergänzt der „The Voice of Germany“-Coach: „Ich fühle mich in meiner Komfortzone wohl. Große Veränderungen fallen mir schwer. Es waren immer die Trennungen in meinem Leben, die die größten Schritte waren.“ Den Titel ihres neuen Albums „Move“ hätte sie also wohl kaum passender wählen können: „Der Umzug hat mein Album inspiriert und ihm eine doppeldeutige Bedeutung gegeben. A: Bleib aktiv, in Bewegung. B: Rede nicht nur über Ideen. Move and get it done!“

Doch Yvonne Catterfeld war nicht immer so positiv gestimmt: „Die Trennung von meinem Ex-Partner war ein großer Schritt, besonders mit Kind.“ Die Sängerin weiß aber auch, dass Veränderungen nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sind. Ihren Sohn beschreibt sie nämlich als „die schönste Veränderung in meinem Leben.“ Umso wichtiger, dass er auch mit ihrem neuen Partner harmoniert: „Er mochte ihn von Anfang an. Die zwei sind sehr eng.“