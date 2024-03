Winnetou: Nach Cancel-Zoff – ZDF trifft Oster-Entscheidung

Er ist eine der wichtigsten Roman-Figuren aller Zeiten, alle Jungs wollten sein wie er, Millionen lasen die Bücher. Die Rede ist natürlich von Winnetou, dem tapferen Häuptling der Apachen. Die Filme: Absolute Klassiker. Über fünfzig Jahre lang begeisterten sie Groß und Klein. Doch dann kam das Jahr 2022.

Im Kino läuft der Film „Der junge Häuptling Winnetou“, passend dazu erschienen auch zwei filmbegleitende Bücher. Doch plötzlich kündigte der Ravensburger-Verlag an, die Bücher nicht mehr verkaufen zu wollen. Der Grund: Negative Rückmeldungen aus den sozialen Medien. Der Vorwurf der kulturellen Aneignung stand im Raum.

ZDF holt Winnetou ins Osterprogramm

„Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht“, hieß es entschuldigend von Ravensburger, und weiter: „Die Entscheidung, die Titel zu veröffentlichen, würden wir heute nicht mehr so treffen.“

Der Beginn einer schier endlosen Sommerloch-Debatte: Was darf man noch sagen, zeigen, lesen. Ist Winnetou nicht woke? Von der Deutschen Film- und Medienbewertung (Kurz: FBW) hieß es gar, Karl Mays Geschichten seien „eine Lüge, welche den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas und das ihnen zugefügte Unrecht der Landnahme der weißen Siedler und der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes vollkommen ausblenden würde.“

An diesen Tagen laufen die Winnetou-Filme

Später hieß es gar, die ARD habe die Winnetou-Filme wegen dieser Vorwürfe nicht mehr zeigen wollen. Das bestätigte sich zwar nicht, vielmehr waren die Senderechte der ARD ausgelaufen, der Elefant stand aber dennoch im Raum.

Und so ist es ein starkes Zeichen, das das ZDF nun setzt. So will der Sender zu Ostern die komplette Winnetou-Trilogie zeigen. Am 29. März 2024 (Karfreitag) dürfen sich die Fans um 11.30 Uhr auf „Winnetou I“ freuen. „Winnetou II“ folgt am 31. März 2024 (Ostersonntag) um 10.15 Uhr, und „Winnetou III“ am 1. April 2024 (Ostermontag) um 11 Uhr.