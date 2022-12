„Winnetou“: Nach Woke-Diskussion – Sender zeigt an Weihnachten klare Kante

Was war das für eine Diskussion? Während im Sommer die ganze Welt über den schrecklichen Krieg in der Ukraine oder das noch immer grassierende Corona-Virus sprach, geriet in Deutschland eine ganz andere Debatte in den Mittelpunkt. Es ging um einen wahren Filmklassiker. Um die „Winnetou“-Filme.

Was war geschehen? Mehrere Menschen hatten Beschwerden beim „Ravensburger Verlag“ eingereicht, der ein Buch zum „Der junge Häuptling Winnetou“ herausgebracht hatte. Die Verharmlosung der Unterdrückung indigener Völker sowie die Verwendung des Wortes „Indianer“ müssten gestoppt werden, hieß es von den Kritikern. Kurz darauf wurde dann noch aufgewärmt, dass die ARD die Filme nicht mehr zeigen wolle.

Winnetou: Ein Sender zeigt alle Filme an Weihnachten

Nicht aber wegen der woken Bewegung, die das Thema mittlerweile für sich vereinnahmt hatte, sondern weil der Sender bereits 2020 die notwendigen Filmlizenzen auslaufen ließ. Dürfe jetzt gar kein „Winnetou“ mehr gezeigt werden? Was geschehe mit der berühmten Filmfigur?

Die Empörung griff immer weiter um sich. Das Essener Kino „Lichtburg“ beispielsweise kündigte an, die Trilogie mit Pierre Brice und Lex Barker wieder auf der großen Leinwand zu wollen. Und auch Kabel 1 befindet sich auf der Pro-„Winnetou“-Seite.

So zeigt Kabel 1 am ersten Weihnachtstag (25. Dezember 2022) gleich vier Filme des berühmten Indianers. Um 6.40 Uhr dürfen die Fans mit „Winnetou und sein Freund Old Firehand“ in den Tag starten. Darin geraten Winnetou und seine Stammesbrüder in den Hinterhalt des skrupellosen Bandenführers Silers. Sie können sich in ein nahes Städtchen retten, wo Silers‘ jüngerer Bruder gerade verhaftet wurde. Silers verlangt dessen sofortige Freilassung, sonst wird er blutige Rache nehmen. Aber Winnetou und sein alter Freund Old Firehand, der zufällig in dem Städtchen weilt, wollen sich den Gangstern nicht beugen.

Um 8.30 Uhr folgt dann der erste „Winnetou“-Film, um 10.30 Uhr folgt der zweite und um 12.20 Uhr folgt der dritte Teil. Wer am ersten Feiertag nicht kann: Am zweiten Weihnachtstag zeigt Kabel 1 ab 4 Uhr noch mal alle drei Teile.