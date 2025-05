„Kampf der Realitystars“: Kurz nach TV-Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit

Am Mittwochabend (14. Mai) flimmerte die zweite Folge der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“ über die Bildschirme. Wer es am längsten in der berühmt berüchtigten Sala in Thailand aushält, gewinnt nicht nur den Titel „Realitystar des Jahres 2025“, sondern auch noch das satte Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Kämpfen lohnt sich also für die prominenten Teilnehmer.

Was sich anscheinend nicht sonderlich lohnt, ist wohl das Einschalten. Zumindest wenn man den Quoten der zweiten Folge „Kampf der Realitystars“ Beachtung schenkt. Schlechter lief es für das RTL Zwei-Format in seiner bisherigen Laufbahn noch nie.

„Kampf der Realitystars“: Quote auf dem Tiefpunkt

Laut Angaben von „DWDL“ erreichte „Kampf der Realitystars“ mit zwei Folgen lediglich 3,6 Prozent Marktanteil. Damit verzeichnet die RTL Zwei-Sendung sogar Tiefstwerte im Hinblick auf die vergangenen Staffeln. Auch während des Abends kam es zu einem drastischen Abfall: Während die erste Folge noch auf rund 500.000 Zuschauer kam, fiel die Zahl im Laufe der Doppelfolge auf 470.000 herab.

Im Vergleich zur Auftaktfolge eine Woche zuvor ist dies ein herber Rückschlag. Den Auftakt von „Kampf der Realitystars“ sahen noch 700.000 Menschen, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Aber auch das war keine Glanzleistung! Schon da war klar, dass diese Staffel sich nicht als Selbstläufer im TV entpuppen wird. Die Zahlen nach der zweiten Folge haben diese Befürchtung nun bestätigt.

RTL Zwei steht nicht alleine da

Doch nicht nur RTL Zwei befand sich am Mittwochabend zahlentechnisch auf dem absteigenden Ast. Auch Kabel Eins und Vox kämpften mit 4,0 und 5,9 Prozent mit sehr überschaubaren Tagesmarktanteilen. Kabel Eins konnte in der Primetime mit dem Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen vor den Bildschirmen halten. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit nur bei 4,4 Prozent. Vox kam mit mehreren „Bones“-Folgen nicht über 5,5 Prozent hinaus.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.