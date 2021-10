Willi Herren (†45): Witwe Jasmin bekommt Familienzuwachs – „Wieder ein kleiner Lichtblick in meinem Leben”

Vor sechs Monaten verlor Jasmin Herren ihren Ehemann. Willi Herren wurde am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden. Während die Todesursache noch immer unbekannt ist, muss seine Frau Jasmin mit dem schweren Verlust fertig werden.

Jetzt hat die Witwe von Willi Herren endlich wieder erfreuliche Nachrichten zu verkünden. Jasmin wird wieder Mama!

Willi Herren (†45): Witwe Jasmin fragt Fans nach Vorschlägen für Mädchennamen

Ist die Schlagersängerin, die drei Jahre lang mit TV-Star Willi Herren liiert gewesen ist, etwa schwanger? Nein, dennoch darf sich Jasmin über Familienzuwachs freuen.

Jasmin und Willi Herren wurden 2017 ein Paar. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Bei Instagram lässt die 42-Jährige die Bombe platzen und verkündet stolz: „Ich werde wieder 'Hundemama'!“

Für ihr neues Baby findet sie dabei rührende Worte: „Willkommen kleine Zuckermaus! Ich freue mich, wieder einen kleinen Lichtblick in mein Leben lassen zu dürfen. Sie hat einfach mein Herz geklaut... Habt ihr eine Idee für einen Mädchennamen mit 'T'?“

----------------------------------------

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln gestorben

----------------------------------------

Willi Herren: Welpe soll Jasmin jetzt Trost spenden – „Du bist für mich geboren!“

Dazu teilt Jasmin Herren ein zweiminütiges Video, in dem ein schwarz-weißer Chihuahua-Welpe zu sehen ist. Die Hündin ist noch so winzig, dass sie genau in Jasmins Hand passt. Ein wirklich herzerwärmender Anblick.

Auch Jasmin kann ihr Glück kaum fassen und erklärt: „Dieses kleine Wesen hat mein Herz erobert! Ich habe lange mit mir gehadert, aber da sie eindeutig ein 'T' für meinen verstorbenen Tommy auf dem Rücken hat, war mir klar: Du gehörst zu mir! Du bist für mich geboren!“

Nur zwei Tage nach Willis Tod verlor die gebürtige Düsseldorferin auch ihren Hund Tommy. Bei Instagram schrieb sie damals: „Und dann lief Tommy seinem Herrchen nach.“ Woran der Vierbeiner gestorben ist, hat Jasmin nie verraten.

----------------------------------------

Mehr zu Willi Herren:

Willi Herren (†45): Erschreckende Bilder – Video zeigt ihn einen Tag vor seinem Tod

Willi Herren (†45): Witwe Jasmin forscht nach und findet DAS – „Herz ein zweites Mal gebrochen“

Willi Herren (45†): RTL2 holt ihn zurück ins Fernsehen – diese Szenen machen betroffen

----------------------------------------

Der plötzliche Tod von Willi Herren erschütterte im Frühjahr 2021 die gesamte TV-Branche. Welche Nachricht an ihn viel zu spät kam, erfährst du hier.