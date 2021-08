Willi Herren (†45): Witwe Jasmin forscht nach und findet DAS – „Herz ein zweites Mal gebrochen“

Es muss ein Schock für sie gewesen sein. Etwas mehr als vier Monate sind nach dem Tod von Entertainer Willi Herren nun bereits vergangenen. An ein normales Leben ist für seine Witwe Jasmin Herren allerdings noch immer nicht zu denken.

Zu präsent sind die Erinnerungen an Willi Herren. Die Guten, wie auch die Schlechten. Gegenüber der 'BILD' berichtet die Herren-Witwe nun, dass sie schockierendes Material im Telefonspeicher des TV-Stars gefunden hat.

Willi Herren: Schock-Fotos auf seinem Handy

So habe Jasmin Herren eindeutige Fotos im Speicher ihres Gatten gefunden. Sie zeigen Bilder leicht bekleideter Damen. Jasmin Herren gegenüber der Zeitung: „Ich weiß es seit ein paar Tagen schon, dass mein Willi mich tatsächlich all die Jahre über immer wieder mit anderen Frauen betrogen hat, vor allem in den Anfängen vor der Hochzeit.“

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

Jasmin weiter: „Meine Seifenblase ist jetzt endgültig geplatzt und mein Herz ein zweites Mal gebrochen.“ Und doch. Ihr Bild von Willi sollen auch nicht die Bilder auf dem Handy ihres Mannes zerstören.

Willi Herren: Witwe Jasmin will ihrem Mann verzeihen

„Ich weiß dennoch, dass diese Frauengeschichten keinerlei Bedeutung in seinem Herzen hatten. Denn er kam ja immer wieder zurück zu mir. Darum werde ihm auch das verzeihen. Er soll seinen Frieden finden. Ich weiß, er hat mich geliebt und geheiratet und keine andere an seiner Seite gewollt. Bis zum Schluss. Und das bleibt in meinem Herzen“, so die 42-Jährige gegenüber 'BILD'.

Zur Beerdigung ihres Mannes kam Jasmin Herren nicht. Am Tag darauf ging sie dann doch auf den Friedhof. Sie war nicht allein.