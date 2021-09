Willi Herren (45†): RTL2 holt ihn zurück ins Fernsehen – diese Szenen machen betroffen

Der Tod von Willi Herren erschütterte im April 2021 die ganze Fernsehbranche. Wenige Stunden bevor der Kölner tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, war er noch im TV bei „Promis unter Palmen“ zu sehen.

Jetzt – fünf Monate nach seinem Tod – kehrt Willi Herren ins Fernsehen zurück. RTL2 strahlt eine alte Videobotschaft des Schauspielers aus, die die Zuschauer zu Tränen rühren wird.

Willi Herren (45†): Videobotschaft für Tochter Alessia – „Papa liebt dich über alles“

Diese Bilder zerreißen einem das Herz. In einer neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ richtet Willi Herren besonders emotionale Worte an seine Tochter Alessia. Die 19-Jährige ist Teilnehmerin der aktuellen Staffel und bekommt mitten in der Show aufmunternde Worte von ihrem geliebten Papa zugesendet.

In dem Videoclip grinst der Entertainer, der im Jahr davor selbst an der RTL2-Show teilgenommen hat, glücklich in die Kamera: „Hallo Alessia, mein über alles geliebtes Töchterchen! Alessia, Papa ist so unheimlich stolz auf dich – wie du das alles mit deinen 19 Jahren wuppst. Der Papa liebt dich über alles. Und ihr darum herum: Passt auf meine Tochter auf!“

Als Alessia die Videobotschaft sieht, bricht sie in Tränen aus. Und auch als Zuschauer bekommt man bei diesen Worten schlagartig Gänsehaut.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

Willi Herren (45†): RTL2 verabschiedet sich von TV-Star – „Danke für alles“

Die Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ fanden bereits im Februar 2021 auf Ko Phuket (in Thailand) statt. Nur acht Wochen später war Willi Herren tot.

Vier Tage vor seinem Tod lagen sich Willi Herren und seine Tochter Alessia noch in den Armen. Foto: IMAGO / Future Image

RTL2 verabschiedet sich deshalb noch ein letztes Mal von dem sympathischen Entertainer. „Und im Namen des ganzen Teams: Willi forever! Jung, du warst eine Granate. Danke für alles“, heißt es vom Sprecher aus dem Off.

