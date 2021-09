Willi Herren (†45): Witwe Jasmin schießt gegen Tochter Alessia – schwere Vorwürfe stehen im Raum

Zwischen Jasmin Herren, der Witwe des verstorbenen Willi Herren, und Alessia Herren, der Tochter von Willi, kracht es gewaltig.

Erst kürzlich ging Jasmin Herren mit Betrugsvorwürfen an die Öffentlichkeit: Willi Herren sei ihr fremdgegangen. Alessia Herren ließ das nicht auf sich sitzen. Jetzt reagiert Jasmin Herren erneut und erhebt schwere Vorwürfe.

Willi Herren (†45): Jasmin Herren leitet rechtliche Schritte gegen Alessia ein

Rund vier Monate nach dem Tod von Willi Herren ging Jasmin Herren jetzt mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Fotos, die sie auf seinem Handy entdeckt habe, würden darauf hinweisen, dass er sie betrogen habe.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

Gegenüber „Bild“ erklärte sie: „Ich weiß es seit ein paar Tagen schon, dass mein Willi mich tatsächlich all die Jahre über immer wieder mit anderen Frauen betrogen hat, vor allem in den Anfängen vor der Hochzeit.“

Jasmin Herren und ihr verstorbener Mann Willi Herren. Foto: IMAGO / Future Image

In einem Statement bei Instagram reagierte Alessia Herren jetzt auf die Vorwürfe. „Wieso wendet sich Jasmin an die Öffentlichkeit und nennt meinen Papa einen Lügner und sagt er habe sie betrogen?“, schreibt sie darin und zweifelt an den Aussagen der Herren-Witwe.

Doch das ist nicht der einzige Streitpunkt zwischen Tochter und Ehefrau des Verstorbenen. Denn Jasmin Herren hat jetzt offenbar sogar rechtliche Schritte eingeleitet.

Willi Herren: DAS wirft Jasmin Herren seiner Tochter vor

„Meine Mandantin würde sich sehr gerne zu den von Frau Alessia Fazzi verbreiteten Lügen und Unterstellungen äußern, sie muss sich jedoch aufgrund der eingeleiteten rechtlichen Schritte noch ein wenig mit öffentlichen Stellungnahmen gedulden. Es geht dabei unter anderem auch um Körperverletzungen, Freiheitsberaubung sowie Morddrohungen seitens Alessia Fazzi über mehrere Jahre“, teilt Jasmins Anwältin gegenüber dem „Express“ mit.

Was genau vorgefallen ist, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Anfrage von RTL nicht genauer dazu äußern. Klar ist: Die Schlammschlacht geht weiter – auch wenn Willi Herren das ganz sicher nicht gewollt hätte. (fs)

