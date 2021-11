Willi Herren (†45): Witwe Jasmin lässt Weihnachten ausfallen – „Ich möchte meine Ruhe“

Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren, verzichtet in diesem Jahr auf sämtliche Feierlichkeiten.

Vor sieben Monaten verstarb Willi Herren völlig unerwartet in seiner Kölner Wohnung. Die Todesursache des TV-Stars ist der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt.

Für seine Frau Jasmin Herren brach am 20. April 2021 eine Welt zusammen. Nun – ein halbes Jahr nach dem Tod von Willi Herren – versucht sie sich zurück ins Leben zu kämpfen. Das Fest der Liebe wird sie dieses Jahr dennoch ausfallen lassen.

Willi Herren (†45): Witwe Jasmin bringt es nicht übers Herz, Weihnachten ohne ihn zu feiern

Im Alter von 45 Jahren ist Willi Herren im April dieses Jahres gestorben. Der Schauspieler hinterlässt zwei Kinder und eine Ehefrau. Seine Witwe Jasmin Herren sendet seit dem schweren Schicksalsschlag nur sporadisch Lebenszeichen von sich.

Jasmin und Willi Herren wurden 2017 ein Paar. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Einen Monat vor dem Weihnachtsfest meldet sich Jasmin nun in ihrer Instagram-Story zu Wort. Auf die Frage, wo sie die Feiertage verbringen werde, antwortet die 42-Jährige: „Ich feier weder Geburtstag noch Weihnachten dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr völlig bei mir und ich möchte auch meine Ruhe.“

----------------------------------------

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017), „Das Sommerhaus der Stars“ (2019) oder „Kampf der Realitystars“ (2020)

Im Jahr 2021 war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Kölner Wohnung verstorben

----------------------------------------

Willi Herren (†45): Tränen unter dem Tannenbaum – „Darf durchaus traurig sein an Weihnachten“

Dabei ist die gebürtige Düsseldorferin Mutter einer erwachsenen Tochter, wie sie erst im Oktober bei einer Fragerunde betont hat. Das Weihnachtsfest wolle Jasmin Herren scheinbar dennoch ohne sie verbringen.

„Ich genieße es mit mir selber und mache das mit mir selber aus – und darf auch durchaus traurig sein an Weihnachten“, erklärt sie. Es klingt nicht gerade nach einem besinnlichen Fest, doch vielleicht ist es genau das, was Jasmin Herren gerade braucht: Zeit, um loszulassen.

Jasmin blickt derzeit einem Neuanfang entgegen. Im Netz zeigt sich die Sängerin seit Mitte Oktober in einem völlig neuen Look. Die Witwe von Willi Herren trägt ihre Haare nun ganz kurz und in Dunkelbraun.

----------------------------------------

----------------------------------------

Zum Beginn der Karnevalssaison, Willis Lieblingszeit im Jahr, teilte Jasmin Herren kürzlich ein herzerwärmendes Video. Den Clip kannst du dir hier ansehen.