„Wicked“: Kurz nach Kinostart ereilt Fans die Nachricht

Es ist DAS Kino-Highlight zum Jahresende 2024: Die Musical-Verfilmung „Wicked“ zieht die Zuschauer weltweit geradezu magisch an. Rund vier Wochen nach dem US-Kinostart (22. November) und rund eine Woche nach dem deutschen Starttermin (12. Dezember) hat die Broadway-Adaption bereits über 530 Millionen US-Dollar eingespielt.

Ein voller Erfolg für Universal, die ihre Musical-Verfilmung als Zweiteiler aufgezogen haben – im Dezember 2025 folgt mit „Wicked: For Good“ die zweite Hälfte der Geschichte.

Doch jetzt, nur wenige Tage nach dem Kinostart in Deutschland, ereilt die „Wicked“-Fans bereits die nächste Hammer-Nachricht.

„Wicked“: Studio verrät es selbst

„Wicked“ erzählt die Vorgeschichte der Hexen aus dem Fantasy-Klassiker „Der Zauberer von Oz“ und spielt an der magischen Universität Glizz. Die missverstandene und gehänselte Elphaba (Cynthia Erivo) freundet sich mit der bei allen beliebten Glinda (Ariana Grande) an – nicht ahnend, dass das Schicksal zwei komplett unterschiedliche Pfade für sie vorausgesehen hat.

Das Bühnenmusical läuft seit seiner Uraufführung 2003 im New Yorker Gershwin Theatre am Broadway, in Deutschland wurde es erstmals 2007 in Stuttgart gezeigt. Es ist fast schon erstaunlich, dass Hollywood sich dermaßen lange Zeit ließ, das Stück für die Kinoleinwand zu adaptieren.

Aber jetzt ist der „Wicked“-Film da, zumindest der erste Teil – und wie Universal Pictures verrät, dauert es nicht allzu lange, bis sich Fans das Musical auch zuhause ansehen können.

Schon im Februar 2025 ist es soweit

Bereits ab dem 13. Februar 2025 soll „Wicked“ seine digitale Heimkino-Premiere feiern – nur knapp zwei Monate nach Kinostart. Hält der aktuelle Erfolg an, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Film zu diesem Zeitpunkt noch in einigen Kinos läuft.

Und nur zwei Wochen später, am 27. Februar 2025, kommt „Wicked“ auch als DVD, Blu-Ray und 4K-UHD in den Handel. Auch eine limitierte Steelbook-Edition für Sammler soll es geben.

Somit liegen in Deutschland gerade einmal 78 Tage zwischen dem Kinostart und dem physischen Disc-Release von „Wicked“. Besonders viel Geduld brauchen die Fans hierzulande also nicht – abgesehen von den zwölf Monaten, die sie bis zur Fortsetzung noch abwarten müssen.