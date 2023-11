„Wetten, dass..?“: ZDF bekommt dringendes Schreiben – DIESE Worte sind unmissverständlich

Lange dauert es nicht mehr, bis die letzte Folge „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk als Moderator über die deutschen Bildschirme flimmert. Am 25. November heißt es Abschied nehmen. Doch wo sich eine Tür für gewöhnlich schließt, öffnet sich ja bekanntlich eine Neue.

Denn nachdem der Abgang von „Wetten, dass..?“-Legende Thomas Gottschalk offiziell gemacht wurde, meldeten sich zwei YouTuber zu Wort, welche die Nachfolge direkt antreten würden (wir berichteten). Wochen später setzen die Zwillinge von „World Wide Wohnzimmer“ ein öffentliches Schreiben auf und haben eine klare Forderung an das ZDF.

„Wetten, dass..?“: SIE wollen den Job von Gottschalk

Vor einiger Zeit ernannten sich die beiden Entertainer Dennis und Benni Wolter zu den Nachfolgern von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“. Sie wollen sogar nach eigenen Angaben ein Schreiben besitzen, in welchem Thomas Gottschalk diese Nachfolge mit seiner Unterschrift beglaubigt. Das Ganze ist jedoch mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Schließlich sind sie für ihre satirischen Inhalte bekannt.

Auf Instagram sprechen die beiden erneut über das Thema „Wetten, dass..?“ und stellen eine klare Forderung an das ZDF. In dem Beitrag schreiben sie: „Am Samstag, dem 25. November läuft die (vorerst) letzte ,Wetten, dass…?‘-Ausgabe im Fernsehen. Als zukünftige Moderatoren des Formats sind wir verwirrt darüber, dass uns bis zum heutigen Tag noch keine Einladung für die Sendung erreicht hat. Dass wir nicht auf dem Sofa Platz nehmen können, verstehen wir – schließlich möchten wir Cher nicht die Show stehlen. Sind sowieso noch nicht im Besitz unserer neuen Haare, das passt uns also ganz gut.“

YouTuber stellen klare Forderung

Eine Sache fordern die YouTuber dann doch: „Allerdings würden wir Thommys Abschied gern live vor Ort feiern, allein um ihm als Nachfolger auch persönlich den nötigen Respekt zu erweisen, bspw. durch eine ‚Daumen Hoch‘-Geste, gut sichtbar aus Reihe 1. Wir bitten sie/euch also darum, uns schnellstmöglich zwei Tickets zukommen zu lassen. Von einer Gagen-Forderung würden wir (ausnahmsweise) absehen.“

Thomas Gottschalk hat sich auf diese Nachricht bislang nicht gemeldet. Der Instagramaccount der ZDF-Mediathek hingegen schon. Sie kommentieren unter dem Beitrag: „Könnt ihr uns bitte einmal ein Fax schreiben?“ Mal schauen, ob die Zwillinge es letztendlich in den Zuschauerrang schaffen oder nicht.