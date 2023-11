„Wetten, dass…?“-Aus von Thomas Gottschalk – jetzt äußert sich erstmals Kumpel Günther Jauch

Eine Welt des deutschen Fernsehens ohne Moderator Günther Jauch ist für viele Zuschauer undenkbar. Der ehemalige Hörfunkmoderator führt seit dem Jahr 1999 durch das RTL-Format „Wer wird Millionär?“ und begeistert mit seiner humorvollen Art ein Millionenpublikum.

Jauchs Freundschaft zu Fernsehlegende Thomas Gottschalk ist allseits bekannt. Auch Gottschalks Ausstieg aus seiner ZDF-Kultsendung „Wetten dass…?“ ist an Jauch nicht spurlos vorbei gegangen. In einem Interview spricht der Moderator nun erstmals über die Zukunft der beliebten Fernsehshow und die Entscheidung seines Kumpels Thomas Gottschalk.

Günther Jauch steht hinter seinem Kumpel

Günther Jauch plauderte bei einem Besuch des Podcasts „Baywatch“ von Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt erstmalig über den Ausstieg seines Kumpels Thomas Gottschalk aus der Show „Wetten dass…?“. Die Sendung machte Gottschalk im Jahr 1987 auf einen Schlag bekannt, nun gab der Showmaster seinen Ausstieg bekannt. Die Freundschaft von den Fernsehlegenden hält bereits seit beinahe vierzig Jahren, Jauch und Gottschalk lernten sich in ihrer Zeit als Hörfunkmoderatoren kennen.

Nachdem sich Gottschalk bereits im Jahr 2011 in Folge eines tragischen Unfalls, der sich während der Live-Sendung ereignete, von seiner Fernsehkarriere verabschiedete, kehrte er im Jahr 2021 auf die Bildschirme zurück. Nun kündigte Gottschalk an, dass er am 25. November das letzte Mal bei „Wetten dass…?“ zu sehen sein wird. Jauch schätzt diesen Abschied nun als endgültig ein und beteuert: „Ich glaube, dass er es sehr ernst meint.“ In der letzten Ausgabe der beliebten Fernsehshow wird Jauch jedoch nach eigenen Angaben nicht zu Gast sein.

Der Sender ZDF äußerte sich bislang nicht zu der Frage danach, wie „Wetten dass…?“ ohne die Moderation von Thomas Gottschalk weitergehen wird. Über die Fortsetzung und Neubesetzung der Show wird erst „zu gegebener Zeit“ entschieden.