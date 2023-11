„Schlag den Star“: Zuschauer schauen ganz genau auf Elton – spricht sein Verhalten bereits Bände?

In der 15. Staffel lieferten sich bereits viele Promis ein heißes Duell bei „Schlag den Star“. Einige Promis mussten eine deutliche Niederlage hinnehmen, während sich andere Duellanten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Zwei Mal mussten die Kandidaten am Ende der Show sogar ins Stechen. Ähnlich eng ging es auch zwischen Axel Stein und Tom Beck am Samstagabend (4. November) zu.

Beide Kontrahenten sind ehemalige Sieger der Prosieben-Show, weshalb die Erwartungen bereits vorab hoch waren. Doch viele Fans von „Schlag den Star“ blieben nicht nur wegen Tom Beck und Axel Stein bis in die Nacht wach. Alle Hoffnung der Zuschauer lagen auf Moderator Elton.

„Schlag den Star“: Elton hüllt sich in Schweigen

Im privaten Leben sind Axel Stein und Tom Beck die besten Freunde, doch bei „Schlag den Star“ schenkten sie sich nichts. Es war ein offener Schlagabtausch: Zunächst ging Axel Stein deutlich in Führung, doch der „Alarm für Cobra 11“-Star holte rasant auf. Am Ende konnte der Schauspieler, der durch die TV-Serie „Hausmeister Krause“ berühmt wurde, aber mit 61:44 triumphieren und den Siegerkoffer mit der Gewinnsumme von 100.000 Euro entgegennehmen.

Bis 1.10 Uhr dauerte das Duell an und viele Zuschauer warteten sehnsüchtig darauf, dass Elton bereits das nächste Match verrät. Immerhin tat er das auch in der Show zuvor. Doch dieses Mal hüllte sich der Moderator in Schweigen und behielt die Pläne von Prosieben für sich. TV-Zuschauer haben nun einen üblen Verdacht.

Keine „Schlag den Star“-Folge mehr dieses Jahr?

„Elton hat bisher noch nicht das nächste Duell angekündigt. Das ist die 8. Show dieses Jahr, also durchaus denkbar, dass es die letzte wird, weil The Masked Singer bis an Weihnachten ran dauern wird“, schreibt ein Twitter-User. Dieselbe Befürchtung hat ein weiterer Zuschauer: „Es wird wohl die letzte Schlag-Den-Star-Show sein für dieses Jahr.“ Tatsächlich sind nicht mehr viele Sendeplätze über.

Wie der Sender bereits verraten hat, startet die 9. Staffel von „The Masked Singer” am 18. November. In der Regel steht der Sieger nach sechs Folgen fest, das würde bedeuten, dass am 23. Dezember das Finale ausgestrahlt wird. Somit bliebe fast nur noch der 30. Dezember als möglicher Termin für die letzte „Schlag den Star“-Folge in diesem Jahr – das wäre ein ungewöhnlicher Termin.