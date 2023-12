„Wetten, dass“ es noch nicht das Ende war? Worte von ZDF-Chef machen Hoffnung

Am 25. November verabschiedete sich Thomas Gottschalk bei den ZDF-Zuschauern und von „Wetten, dass…?“. Zum allerletzten Mal moderierte der 73-Jährige die Kult-Show. Während einige dem schlagfertigen Moderator noch hinterhertrauern, sorgen sich andere schon um die Zukunft der kompletten Sendung.

War es das nun endgültig mit „Wetten, dass…?“? 2014 wurde die Sendung bereits eingestellt, feierte 2021 jedoch ihr Comeback. Und nun machte ZDF-Chef Norbert Himmler Hoffnung, dass es tatsächlich weitergehen könnte.

„Wetten, dass…?“: ZDF-Chef: „Sag niemals nie“

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erinnert sich ZDF-Chef Norbert Himmler gerne nochmal an die November-Ausgabe zurück: „Das war ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates noch einmal gezeigt.“ Dann muss es doch schon fast weitergehen, oder?

„Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel: „Sag niemals nie““, so der ZDF-Chef. Einige Fans steckten bereits den Kopf in den Sand und glaubten an ein Ende der größten Samstag-Abend-Show, doch die Worte von Himmler sprechen eine ganz andere Sprache. Laut Bild-Informationen könnte das Comeback im Sommer 2025 stattfinden.

Noch mehr News:

Eines ist jedoch sicher: Thomas Gottschalk wird nicht zurückkehren. „Der Intendant wird mich diesmal sicher nicht anrufen, um mich zurückzuholen“, machte der Entertainer gegenüber der „Bild-Zeitung“ im November klar. „Die Verantwortlichen schauen nach vorn und das Fernsehen von morgen sieht anders aus als das von gestern. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt.“ Doch wer könnte in seine großen Fußstapfen treten? Von 2012 bis 2014 war Markus Lanz eingesprungen, ob es ihn wieder zu „Wetten, dass …?“ ziehen könnte?