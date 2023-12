Helene Fischer: Nach heftiger Fan-Kritik – ZDF reagiert

Zum Ende des Jahres feierte die Helene Fischer Show ihr Comeback mit zahlreichen Star-Gästen. Fans, die bei der Aufzeichnung einige Wochen zuvor in Düsseldorf nicht live vor Ort sein konnten, durften sich die spektakuläre Show am 25. Dezember im Fernsehen angucken.

Ein Millionenpublikum verfolgte die Helene Fischer Show. Doch schon während der Sendung hagelte es mächtig Kritik. Bei der ZDF-Übertragung kam es zu Problemen. Inzwischen hat der Sender reagiert.

Helene Fischer Show: ZDF äußert sich zu Tonproblemen

Die Vorfreude auf die Helene Fischer Show am 1. Weihnachtstag war bei vielen Fans riesig. Nach vier Jahren Pause endlich wieder die geballte Ladung Helene Fischer und ihre kraftvolle Stimme hören, endlich wieder Schlager-Musik vom Feinsten. Umso größer war jedoch bei vielen TV-Zuschauern auch die Enttäuschung.

Das lag jedoch nicht an der Schlager-Königin, sondern mehr an Tonproblemen. Während Helene Fischer zusammen mit ihren Gästen wie DSDS-Siegerin Beatrice Egli, Popsängerin Nena und Comedienne Tahnee für gute Stimmung auf der Bühne sorgte, verfinstere sich bei den Zuschauern zu Hause auf dem Sofa die Miene scheinbar immer mehr. Auf „X“ (ehemals Twitter) ließen sie ihrem Frust freien Lauf. „Das ZDF bleibt sich treu: Der Ton ist selbst bei der #HeleneFischerShow eine komplette Katastrophe“ und „Echt peinlich, so eine Tonqualität zu senden“, hieß es dort.

Auf Nachfrage von „Ippen.Media“ stellte sich das ZDF im Anschluss der Kritik: „Wir nehmen die Kritik der Zuschauerinnen und Zuschauer ernst und leiten sie an die technischen Abteilungen weiter. Das ZDF achtet immer darauf, die Tonmischung so optimal wie möglich zu gestalten. Allerdings wird der Ton von jedem Menschen aufgrund unterschiedlicher subjektiver Empfindungen, Hörfähigkeiten und Hörgewohnheiten zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen. Demzufolge sind mit der Tongestaltung einer Fernsehsendung nicht immer alle Zuschauerinnen und Zuschauer gleichermaßen zufrieden.“ Bis zur nächsten Ausgabe der Helene Fischer Show ist ja noch etwas Zeit, vielleicht gehören die Tonprobleme dann der Vergangenheit an.