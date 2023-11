Wetten, dass..?: Backstage-Video aufgetaucht – DAS konntest du im ZDF nicht sehen

Es war sein allerletztes Mal. Ein Mal noch trat Thomas Gottschalk am vergangenen Samstag auf die große „Wetten, dass..?“-Bühne. Ein Mal noch begrüßte der 73-Jährige Weltstars wie die Herren von „Take That“ oder Cher. Einmal noch verwechselte er einen Namen (aus Matthias Schweighöfer wurde Matthias Schweinsteiger), einmal noch holte er zum Rundumschlag gegen eine Gesellschaft aus, in der man aufpassen müsse, was man sage.

Nun ist die Ära Gottschalk/„Wetten, dass..?“ also Geschichte. Doch zum Abschied schenkt der ZDF-Showtitan seinen Fans noch einmal ein ganz besonderes Schmankerl. Einen Blick hinter die Kulissen der bekanntesten Samstagabend-Show des Landes.

Thomas Gottschalk zeigt „Wetten, dass..?“-Backstage-Video

„Jetzt ist es rum. Es war ja definitiv mein letztes ,Wetten, dass..?‘ und ich nehme euch diesmal gerne (vertraulich) auf eine Backstage-Tour mit“, schreibt Gottschalk bei Instagram und teilt das dazugehörige Video. Da sehen wir die Sekunden, bevor es für den 73-Jährigen auf die Bühne ging. Ein Becher Wasser, den kleinen Klaps, den ihm ein Mitarbeiter geben musste, bevor er im weinroten Sakko dann ein letztes Mal die Bühne betrat.

Wir sehen die Musik-Heroen „Take That“ kurz vor ihrem Auftritt, Matthias Schweighöfer, wie er aufgeregt hinter der Bühne mit seinem Handy ein Video aufnimmt, Helene Fischer und Shirin David in ihren Kabinen. Wir sehen aber auch, wie in den kurzen Pausen, in denen zum Beispiel eine Band auf der Bühne gezeigt wurde, Stylisten zur Couch stürmen, um die Haare der Protagonisten zu ordnen, ein bisschen nachzupudern.

Wir sehen, wie Cher in einem Golfkart aus der Halle gefahren wird, und wie Thomas Gottschalk zum Abschied eine Bilder-Collage geschenkt bekommt. Es gibt einen Blick auf die Aftershowparty. Blicke eben auf das, was über Jahrzehnte hinweg Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfreut hat: „Wetten, dass..?“ und Thomas Gottschalk.