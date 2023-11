„Wetten dass..?“ – Thomas Gottschalk richtet verzweifelte Bitte an seine Fans

Zum letzten Mal bittet er zum Tanz, oder viel mehr: Zu einer großen Samstagabendshow. Thomas Gottschalk nimmt im ZDF endgültig seinen Hut und verlässt nach seiner letzten Moderation am 25. November live aus der Messehalle Offenburg die große TV-Bühne.

„Wetten dass..?“ ist eine absolutes Highlight im Abendprogramm. Erfunden wurde die größte Unterhaltungsshow Europas 1981 von Frank Elstner, der die Sendung auch bis 1987 moderierte. Zu dieser Zeit galt die Show als absoluter Straßenfeger und hatte bis zu 20 Millionen Zuschauer.

ZDF-Gästeliste: Wo sind die internationalen Superstars?

Es ist eines der wenigen TV-Formate, die aus Deutschland stammen und in vielen anderen Ländern adaptiert wurden. Von „Wetten dass..?“ existieren Ableger in England, Belgien, Italien und sogar in China. Internationale Superstars geben sich bei Thomas Gottschalk die Klinke in die Hand, legendär die Auftritte von Tom Hanks, Robbie Williams oder auch Tina Turner.

Umso größer die Enttäuschung bei vielen Fans, als vom ZDF die finale Gästeliste bekannt gegeben wurde. Okay, mit Helene Fischer ist die erfolgreichste deutsche Schlager-Interpretin überhaupt zu Gast, außerdem soll ihre Duett-Partnerin Shirin David junge HipHop-Fans vor den Bildschirm locken. Aus den USA reist Cher an – aber sonst liest das Line up eher solide (DerWesten.de berichtete). Haben Weltstars das Interesse verloren?

„Wetten dass..?“ – Gottschalk bittet Fans, unbedingt einzuschalten

Vielleicht ist das der Grund, weshalb Gottschalk versucht, in den Sozialen Medien so viele Menschen wie nur möglich zu mobilisieren. „Hauptsache ist aber, dass ihr mich am Samstag nicht hängen lasst!“, fleht er in einem Instagram Post seine Follower an.

Auf seine treuen Anhänger wird er sich ohnehin verlassen können. Für viele ist der Samstagabend gesetzt. Ein Fan kommentiert: „Wenn ich daran denke, dass der größte Dinosaurier der öffentlich rechtlichen Sendungen verschwinden wird, dann kommt in mir sehr sehr viel Wehmut auf (…). Mein Lieber Thomas, wir werden dich und dieser Evergreen der deutschen Fernsehlandschaft so unglaublich vermissen.“

Im Grunde ist der Beitrag ein Hinweis auf gleich drei Dokumentarfilme, die sich mit „Wetten dass..?“ und der Karriere des Showmasters beschäftigen. Alle Dokus gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ironischerweise heißt eine davon „Wetten dass..? – Top, die Promis kommen“.