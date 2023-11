Bochumer bei letzter „Wetten, dass…?“-Ausgabe dabei – er ist kein Unbekannter

Am Samstag (25. November) endet eine Ära – bereits zum zweiten Mal. Das ZDF zeigt die letzte „Wetten, dass…?“-Sendung mit Thomas Gottschalk. Diesmal nimmt der Moderator wohl tatsächlich endgültig Abschied von der Samstagabend-Show, die als erfolgreichste TV-Show Europas zählt.

Mittendrin in diesem emotionalen TV-Finale – ein Mann aus Bochum! Als Wettkandidat. Und wie die „WAZ“ berichtet, kann der Ruhrpottler bereits auf eine krasse TV-Karriere zurückblicken.

Bochumer zu Gast bei „Wetten, dass…?“

Ein TV-Moment für die Ewigkeit – das erhofft sich Horst Freckmann aus Bochum. Der 55-Jährige, liebevoll „Hühner-Hotte“ genannt, will mit seiner Wette in Gottschalks letzter „Wetten, dass…?“-Show den ganz großen Wurf schaffen. „Es macht mich stolz und glücklich, ausgerechnet in dieser Sendung zu Gast zu sein“, sagt Horst Freckmann.

Horst „Hotte“ Freckmann aus Bochum ist am Samstag (25.11.) bei „Wetten, dass…?“ zu Gast. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Ob ihm die Knie zittern werden, wenn er mit der Moderatoren-Legende im Offenburger TV-Studio steht? Wahrscheinlich nicht. Denn „Hotte“ hat reichlich Erfahrung mit deutschen TV-Größen.

Er ist kein Unbekannter im deutschen Fernsehen

Wie die „WAZ“ berichtet, war der Bochumer in den 1980er-Jahren als Harald-Juhnke-Double unterwegs – trat bei Joachim „Blacky“ Fuchsberger auf. Sogar mit Rudi Carrell arbeitete er schon zusammen.

Mit welcher Wette der Hühnerzüchter am Samstagabend im ZDF zu Gast sein wird