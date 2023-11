„Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk verkündet alle Gäste – und sorgt für Sensation

Ein letztes Mal wird Thomas Gottschalk für das ZDF-Format „Wetten, dass..?“ vor der Kamera stehen. Am Samstag (25. November) ist es auch schon so weit. Dafür will er nochmal so richtig einen raushauen. Für seine finale Sendung holt er sich also hochkarätige Gäste auf die berühmte Couch.

Neben spannenden Wetten ist auch für die musikalische Unterhaltung gesorgt. Die „Wetten, dass..?“-Zuschauer erwartet dabei eine absolute Sensation auf der Bühne. Damit rechnete wohl keiner.

„Wetten, dass..?“: DAS sind die Gäste

Am Samstagabend (25. November) sendet das ZDF live aus der Baden-Arena Offenburg. Dort feiert Moderator Thomas Gottschalk seinen eigenen Abschied aus der Sendung. Nun macht er öffentlich, mit welchen Gästen er die Korken knallen lassen wird.

Das sind die Gäste der letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk:

Helene Fischer

Shirin Davivd

Cher

Matthias Schweighöfer

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović

Hazel Brugger

Take That

Stefanie Stappenbeck

Jan Josef Liefers

Lena Mantler

Viele der prominenten Gäste kommen als sogenannte „Wettpaten“ in die Sendung. Das bedeutet, dass sie entscheiden müssen, ob eine Wette gelingt oder eben nicht. Doch unter den Promis tummeln sich auch zahlreiche Musikacts, die ihre Lieder auf der Bühne zum Besten geben werden.

„Wetten, dass..?“: Duett-Sensation im ZDF

In einer offiziellen Pressemitteilung verrät das ZDF, dass es zu einem ganz besonderen Auftritt kommen wird, den es so noch nie gab. „Auf der großen Show-Bühne erwartet das Publikum eine Duett-Sensation: Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum ‚Atemlos durch die Nacht‘ in einer noch nie dagewesenen Version performen“, heißt es von Seiten des Senders.

Neben den beiden deutschen Künstlerinnen werden auch Cher und die Band „Take That“ auf der Bühne stehen und die Zuschauer mit ihrer Musik begeistern.