„Wetten, dass..?“: Das hat Thomas Gottschalk nicht verdient

Es ist das letzte Mal. Und dieses Mal wohl für immer. Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk noch einmal „Wetten, dass..?“ moderieren. Die Show, die in all den Jahren Millionen Menschen vor den Fernsehern in Deutschland, Österreich und der Schweiz versammelte. Die Sendung, die es wie keine andere schaffte, Weltstars in Städte zu holen, die sie sonst wohl nicht einmal mit größter Mühe auf der Landkarte gefunden hätten.

Doch ausgerechnet bei Gottschalks Abschied bleibt die Gästeliste enttäuschend blass. Nun gut, Helene Fischer kommt. Wohl DER deutsche Musikstar überhaupt in diesen Tagen. Doch danach wird es eng, was die Superstar-Dichte angeht.

Ein letztes Mal „Wetten, dass..?“ – ohne die ganz großen Stars

Cher ist noch dabei. Okay. Und „Take That“ (jedoch ohne Megastar Robbie Williams). Hollywood-Stars? Fehlanzeige. Das weiß auch Thomas Gottschalk selbst, der bei Instagram beschwichtigt: „Tolle Gästeliste, Hollywood war wegen Streik und Thanksgiving schwierig, aber ich komme auf jeden Fall!“

++ „Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk verkündet alle Gäste ++

Es ist schade. Hatte man sich doch für Tommys letzten Zapfenstreich eine Gästeliste gewünscht, die dem Anlass würdig gewesen wäre. Mit Superstars wie George Clooney oder Brad Pitt vielleicht, mit Musiklegenden wie Madonna oder Bruce Springsteen, mit Konfetti, Feuerwerk und alten Weggefährten.

Heidi Klum hätte doch toll gepasst, eine Frau, die ihre Karriere der ZDF-Sendung verdankt. Oder Peter Maffay, der mit 17 Teilnahmen alleiniger „Wetten, dass..?“-Rekordgast ist. So wirkt die Gästeliste irgendwie beliebig. Etwas unausgegoren.

Mehr News:

Nun gut, es hat nicht sollen sein. Thomas Gottschalk wird es vermutlich trotzdem schaffen, eine spannende und unterhaltsame letzte Show zu veranstalten, eine Rekordquote einzufahren und nochmal richtig zu überziehen. Dennoch: Die Showmaster-Legende hätte es verdient gehabt, dass man ihr zum Abschied eine größere Bühne bereitet.