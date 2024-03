„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch sorgt für Sensation – „Ich gebe heute einen Gratis-Joker aus“

Am Montagabend (5. März) wird es „Wer wird Millionär?“ wieder spannend. Schafft es einer der Kandidaten, an das große Geld zu kommen? Zwischen ihnen und dem Gewinn stehen allein die Quiz-Fragen. Für die Million Euro müssen sie also an RTL-Moderator Günther Jauch vorbei.

Die ersten Runden von „Wer wird Millionär?“ meistern die Kandidaten normalerweise mit links. Die Fragen sind inhaltlich einfach gestellt oder erfordern einfach nur logisches Denken. Doch an dem Abend steht ein Anwärter auf die Million bei der 200 Euro Frage heftig auf dem Schlauch. Moderator Günther Jauch handelt sofort.

„Wer wird Millionär?“: Kandidat kommt bei 200 Euro Frage ins Straucheln

Der Dresdner Kunst-Student Alexander Wilhelm kommt hoch motiviert in die Sendung vom Montagabend (4. März). Als Verstärkung hat er seine Schwester mitgebracht, die ihm aus dem Publikumsblog die Daumen drückt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht es dann auch direkt los.

Die erste Frage meistert Alexander Wilhelm noch solide. Doch bei der 200-Euro-Frage kommt er ins Stocken. Die Quatsch-Frage lautet wie folgt: „Wenn La Ola einfach nicht enden will, handelt es sich sozusagen um eine …?“ Die vier Antwortmöglichkeiten sind Glatze, Föhnfrisur, Schmalztolle oder Dauerwelle. Der Kandidat ist ratlos, wie er sagt: „Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich weiß gar nicht, was La Ola ist. Ist das Musik?“ Günther Jauch wird daraufhin deutlich.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch vergibt Gratis-Joker

Was dann folgt, grenzt an einer Sensation: RTL-Moderator Günther Jauch vergibt einen Gratis-Joker an den Studenten! Dafür braucht er das Publikum im Studio, zu dem er sagt: „Sie werden es nicht vorsagen, aber vormachen.“ Prompt beginnen die Zuschauer wie im Fußballstadion eine La Ola zu starten.

Nach einem kurzen Moment fällt dann auch bei den Kandidaten der Groschen. „Gut, es ist die Dauerwelle“, räumt er ein. Richtig! Da kann Günther Jauch nur schmunzeln. „Billiger ist hier noch niemand an 200 Euro gekommen“, sagt der 67-Jährige abschließend.

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ (WWM) montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.