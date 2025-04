„Wer wird Millionär?“: Kandidat mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht

Ein harmloser Waldspaziergang endet im Drama! Bei „Wer wird Millionär?“ erzählt Kandidat Ingo Kugenbuch (55) eine Geschichte, die unter die Haut geht. Was als gemütlicher Ausflug zum Pilze sammeln begann, entwickelte sich schnell zu einem Horrortrip ins Krankenhaus!

Die Kugenbuchs wollten ein leckeres Pilzgericht genießen. Doch statt Gaumenfreuden gab es Blaulicht und Sirenen! Mit gleich zwei Krankenwagen wurden Ingo und seine Frau auf die Intensivstation gebracht.

„Wer wird Millionär“-Kandidat erleidet Pilz-Schock

„Es begab sich, dass wir in der Nacht mit zwei Krankenwagen mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren wurden, in die Notaufnahme, meine Frau und ich“, so der Kandidat in der „3-Millionen-Euro-Woche”. Moderator Günther Jauch (68) hakt nach: „Hatten Sie denn Ahnung von Pilzen?“ Die Antwort von Ingo lässt die Zuschauer schmunzeln: „So mittel.“

Ein Freund sollte helfen, doch dessen Expertise stellte sich als fatal heraus. „Wir hatten jemanden gefragt, von dem wir dachten, er habe Ahnung. Und na ja, die Prüfung hat er nicht bestanden.“

Waren die Pilze hochgiftig? Bis heute ist das unklar. Ingo lacht nervös: „Wir hatten dann eine Weile noch schlechte Leberwerte, aber vielleicht kam es ja auch vom Rotwein dazu.“ Zum Glück hatten die Kinder die Pilze nicht angerührt. Ingo betont, dass es keine Knollenblätterpilze waren, die bekanntlich hochgefährlich sind.

