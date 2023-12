„Wer wird Millionär“: RTL-Kandidat überrascht Jauch mit Ansage – „Jetzt gehen Sie mir mal nicht an die Wäsche!“

Es wird geschnuppert, gefühlt und gelacht! Beim diesjährigen Weihnachts-Special von „Wer wird Millionär?“ läuft alles anders als man denkt.

Mit seinem Pulli sorgte Kandidat Cedric Polzin nicht nur für Lacher im RTL-Studio! Warum der Moderator Günther Jauch das Stück Stoff sogar näher unter die Lupe nahm…

„Wer wird Millionär“: Kandidat sorgt mit Pullover für Aufsehen

Es war festlich, es war überraschend und vor allem war es modisch beim diesjährigen Weihnachts-Special! Hierbei stach ein Kandidat besonders heraus und brachte vor allem Moderator Günther Jauch aus dem Konzept.

Der 22-jährige Cedric Polzin aus Magdeburg machte nicht nur durch seine Quiz-Fähigkeiten eine gute Figur. Gleich zu Beginn beeindruckte er Moderator Günther Jauch mit seinem auffälligen Weihnachtspulli. Im Partnerlook mit seiner Freundin Valeska, die im Publikum saß, stellte sich Polzin den neugierigen Fragen des Moderators. Dabei kannte Jauch keine Grenzen…

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch geht bei IHM auf Spurensuche

Der Blick auf den auffälligen Pullover weckte Jauchs Interesse: „Süß. Aber ist das Acryl oder richtig Wolle?“ Eine Antwort blieb aus, also begab sich Jauch kurzerhand selbst auf Flusensuche. „Gehen Sie mir mal nicht an die Wäsche!“, empörte sich Polzin, als der Moderator versuchte, das Material des Pullovers zu erschnuppern.

Doch der Moderator ließ sich nicht abschrecken und begab sich sogar an Polzins Nacken, um das Schild im Inneren des Pullovers zu lesen. „Das interessiert mich jetzt. Regular Fit. Jetzt stehen Sie doch mal auf!“, forderte Jauch. Schließlich erhaschte er einen Blick auf das Schild und laß ab: „Das ist ‚Made in Kambodscha‘. 100 Prozent Polyester. Wissen Sie, was das bedeutet?“

Die Antwort des Kandidaten brachte nicht nur ihn selbst, sondern auch das Publikum zum Lachen: „Ich merke es gerade…“