„Wer wird Millionär“: Kandidatin sorgt bereits vor Antritt für Staunen – „Ich bin perplex“

Die beliebte Quizshow „Wer wird Millionär“ lockt nicht nur seit über 20 Jahren die deutschen Zuschauer vor die Bildschirme, sondern auch potenzielle Gewinner ins RTL-Studio. Kein Wunder – schließlich haben die Kandidaten die Chance, eine Million Euro zu gewinnen, indem sie sich „nur“ Runde für Runde den kniffligen Fragen stellen.

+++ „Wer wird Millionär?“: Kandidat macht trauriges Geständnis – doch es gibt ein Happy End +++

Eine Kandidatin sorgte am Montagabend (8. Januar) bereits vor ihrem Antritt für Begeisterung im Saal. Warum vor allem ihr Freund dumm aus der Wäsche schaute…

„Wer wird Millionär“: Damit beeindruckte sie nicht nur Günther Jauch

Um neben Günther Jauch Platz nehmen zu dürfen, muss sich ein Kandidat oder eine Kandidatin den Sitzplatz erst erspielen. Hierbei ist nicht nur die Richtigkeit der Antwort entscheidend, sondern auch die Schnelligkeit. Die gestellte Aufgabe lautete: „Ordnen Sie die Cheftrainer des FC Bayern München seit 2018 chronologisch nach ihrer Amtszeit!“

A) Julian Nagelsmann

B) Niko Kovac

C) Thomas Tuchel

D) Hansi Flick

Dabei konnte Anna Kaminski aus Mühldorf am Inn als einzige die richtige Reihenfolge innerhalb beeindruckender 4,75 Sekunden erraten, die lautete: B-D-A-C. Ihre Leistung schien besonders ihren Ehemann zu überraschen.

„Wer wird Millionär“: Damit beeindruckte sie nicht nur Günther Jauch

Moderator Günther Jauch stellt zu Beginn vorsichtig fest: „Die einzige Frau, die das hier in die richtige Reihenfolge gesetzt hat.“ Daraufhin kontert die Key-Account Managerin selbstbewusst: „Naja, ich bin ja aus Bayern, wenn ich die Frage jetzt falsch hätt.“

+++ „Wer wird Millionär?“: RTL-Regie muss plötzlich eingreifen – „Ich unterbreche mal gerade“ +++

Doch für Ehemann Martin war das keineswegs so selbstverständlich – er schüttelt immer mal wieder ungläubig den Kopf: „Ich bin perplex, ich weiß gar nicht was hier gerade passiert.“ Auch Günther Jauch zeigt sich sichtlich beeindruckt. Nachdem Kandidatin Anna sich bereits mit Staunen ihren Platz an der Seite des Moderators sichern konnte, ging es für die Oberbayerin erfolgreich weiter.

Mehr zum Thema:

Zwar gingen ihr am Ende alle Joker aus, doch konnte sie immerhin 16.000 Euro für sich gewinnen.