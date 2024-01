„Wer wird Millionär?“: RTL-Regie muss plötzlich eingreifen – „Ich unterbreche mal gerade“

Bei „Wer wird Millionär?“ steht Felix Groß aus Bochum gerade vor der alles entscheidenden 16.000-Euro-Hürde. Denn wenn er diese Frage richtig beantwortet, hat er das Ticket für das Finale in der „3-Millionen-Euro-Woche“ schon (fast) sicher.

Doch plötzlich kommt Unruhe ins Studio von „Wer wird Millionär?“. Aus dem Off ertönt eine Stimme und unterbricht die Sendung. Doch eins nach dem anderen.

„Wer wird Millionär?“: Plötzlich meldet sich die Regie

Gesucht wird für 16.000 Euro die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes. Der Kandidat hat die Wahl zwischen:

A: Holstein in Holstein

B: Mecklenburg in Mecklenburg

C: Württemberg in Württemberg

D: Brandenburg in Brandenburg

Der Dortmunder Polizeisprecher tendiert zu Antwort D, doch er will sich mit dem einzelnen Publikums-Joker noch einmal absichern. Ein Student aus Wuppertal unterstützt ihn in seiner Annahme, sodass er Antwort D „Brandenburg in Brandenburg“ einloggt.

Doch auch die TV-Zuschauer sollten durch einen Anruf oder eine SMS bei dieser Frage die Chance auf 16.000 Euro bekommen. Als Günther Jauch gerade in die Werbung abmoderieren will, meldet sich plötzlich die Regie von RTL. „Ich unterbreche mal eben“, heißt es aus dem Off. Es gebe ein Problem mit dem Studio-Licht. Auch im Fernsehen ist deutlich zu sehen, wie das Licht über dem Quiz-Tisch wild flackert.

Jauch gibt Entwarnung

Der Quizmaster versucht mit all seiner Erfahrung die Situation locker aufzufangen: „Das ist natürlich ein Zeichen, und zwar wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird plötzlich ein Alarm eingeschaltet“, scherzt er. „Das ist aber unser Problem, macht für sie überhaupt nichts, sie kriegen trotzdem das Geld“, führt Jauch seine Worte an die TV-Zuschauer weiter fort und gibt dann doch in die Werbe-Pause ab.

Nach der Pause kann der 67-Jährige wieder Entwarnung geben. „Wir hatten gerade eben ein Licht-Problem. Angeblich soll sich das jetzt verbessert haben, etwas düster ist es immer noch. Wir schauen einmal.“