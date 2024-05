„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch fassungslos – er scheitert an 500 Euro-Frage

Mit einem cleveren Mix aus kniffligen Fragen, spannenden Momenten und der Chance auf den sagenhaften Gewinn von einer Million Euro hat „Wer wird Millionär?“ längst Kultstatus erreicht. Für einen Studenten aus Berlin endetet der Weg zum Preisgeld allerdings schon nach kurzer Zeit.

„Wer wird Millionär“: Kandidat scheitert nach kurzer Zeit

Statt Freudentaumel über den Gewinn gab es am Montagabend (27. Mai) eine bittere Enttäuschung bei „Wer wird Millionär?“. Stefan Severin durfte auf dem begehrten Stuhl Platz nehmen, die ersten Fragen schienen ein Kinderspiel zu sein. Doch die 500-Euro-Frage wurde zu seinem Verhängnis!

Als Moderator Günther Jauch Stefan die Frage stellte, wie der umgangssprachliche Ausdruck für glückliche Menschen lautet, geriet er ins Straucheln. „Wie wird der redensartliche Sonnenschein charakterisiert, der verdeutlichen soll, dass alle glücklich und zufrieden sind?“, hallten Jauchs Worte durch das Studio.

Die Antwortmöglichkeiten schienen klar: A) eitel, B) kokett, C) affektiert und D) selbstgefällig. Doch für Stefan war die Antwort nicht so offensichtlich. Trotz des Einsatzes seines 50:50-Jokers blieben „eitel“ und „affektiert“ übrig. Sein Schicksal schien besiegelt, als er „affektiert“ wählte.

„Wer wird Millionär?“: Jauch geschockt – doch es gibt Hoffnung

Günther Jauch konnte es kaum fassen, als sein Kandidat die eigentlich leichte Frage zum „eitel Sonnenschein“ nicht beantworten konnte. Auch Stefans 50:50 Joker half ihm nicht auf den Sprung.

„Nein!“, rief Stefan entsetzt, als Jauch die schlechte Nachricht überbrachte. „Das ist jetzt sehr, sehr bitter“, ärgerte sich der „Wer wird Millionär?“-Kandidat. Immerhin: Jauch überbrachte einen „winzigen“ Hoffnungsschimmer.

So könnten Null-Euro-Kandidaten in einer eigenen Spezialausgabe von „Wer wird Millionär“ eine zweite Chance bekommen, stellte der RTL-Moderator in Aussicht: „Nuller-Special – ich sage nicht Nieten-Special.“ Doch die Regie erteilte eine ernüchternde Nachricht: Die letzte Null-Euro-Katastrophe liegt bereits drei Jahre zurück.

„Dann sind Sie jetzt zu zweit … kann ein bisschen dauern“, versuchte Günther Jauch zu trösten. Und während Stefan mit leeren Händen den Weg nach Hause antreten musste, spendete der „Wer wird Millionär?“-Moderator weitere aufmunternde Worte für Stefans Zukunft im öffentlichen Dienst. Ein bitterer Abend für den Studenten, der nur noch von der Million träumen kann.